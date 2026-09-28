La firma de hipotecas en la Comunitat sube un 0,2% en julio aunque se ralentiza respecto al mes anterior

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VALÈNCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en la Comunitat Valenciana ha aumentado un 0,2% en julio respecto al mismo mes del año anterior --frente a una bajada del 3,49% a nivel nacional --, hasta sumar un total de 5.422 operaciones, aunque se ralentiza, con cero puntos menos que la tasa interanual registrada el mes anterior, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En la Comunitat se prestaron 786,72 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en julio, un 12,31% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 4,6%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 6.960 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 1.078,99 millones de euros. De ellas, 129 fueron sobre fincas rústicas y 6.831 sobre urbanas.

De las 6.831 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en julio en Comunitat Valenciana, 5.422 fueron sobre viviendas; 36 en solares y 1.373 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad --subrogaciones al acreedor-- fue de 53 y en 656 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado --subrogaciones al deudor--. De las 1.751 hipotecas con cambios en sus condiciones, 1.042 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 7.227 préstamos sobre fincas en la Comunitat Valenciana. De ellas, 5.350 correspondieron a viviendas, 230 a fincas rústicas, 1.511 a urbanas y 136 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Baleares (+8,59%), Asturias (+8,06%) y Galicia (+7,11%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Cantabria seguida de Aragón y La Rioja con caídas del 26,89%, 20,51% y 19,66%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, donde se comportó mejor fue en Galicia, Asturias y Murcia con subidas respectivamente del 19,76%, 17,13% y del 16,62%, mientras que el importe prestado se redujo en Cantabria un 14,13%, seguido de País Vasco (-11,96%) y La Rioja (-10,14%).

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Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de las hipotecas

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