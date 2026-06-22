La firma de hipotecas en la Comunitat sube un 1,6% en abril aunque se ralentiza respecto al mes anterior

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VALÈNCIA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en la Comunitat Valenciana ha subido un 1,6% en abril respecto al mismo mes del año anterior --frente a una subida del 2,32% a nivel nacional--, hasta sumar un total de 4.833 operaciones, aunque se ralentiza, con 0 puntos menos que la tasa interanual registrada el mes anterior, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En la Comunitat se prestaron 670,24 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en abril, un 14,95% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 13,3%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 6.248 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 953,83 millones de euros. De ellas, 69 fueron sobre fincas rústicas y 6.179 sobre urbanas.

De las 6.179 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en abril en la Comunitat Valenciana, 4.833 fueron sobre viviendas; 25 en solares y 1.321 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad --subrogaciones al acreedor-- fue de 56 y en 384 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado --subrogaciones al deudor--. De las 1.251 hipotecas con cambios en sus condiciones, 811 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 7.420 préstamos sobre fincas en la Comunitat. De ellas 5.485 correspondieron a viviendas, 181 a fincas rústicas, 1.698 a urbanas y 56 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Castilla-La Mancha (+18,67%), Cataluña (+18,52%) y Asturias (+12,53%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Baleares seguida de Navarra y Extremadura con caídas del 23,91%, 20,92% y 9,86%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Cataluña (+29,58%), Asturias (+29,30%) y Castilla-La Mancha (+27,80%). marcando los mejores registros, salvo en Extremadura en donde se redujo un 4,85%, y Navarra, con un 2,34% menos.

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Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de las hipotecas

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