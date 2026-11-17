Firma del convenio - HOSBEC

VALÈNCIA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos y patronales han firmado este martes el texto definitivo del Convenio Colectivo Intersectorial de Hostelería de la provincia de Valencia, vigente hasta el 31 de diciembre de 2029, que culmina el preacuerdo alcanzado el pasado 21 de septiembre y da seguridad jurídica a un sector de más de 100.000 trabajadores y 11.400 empresas.

El acuerdo incluye una subida salarial del 13% entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2029 y, como novedades, un plus de nocturnidad, regulación del contrato fijo discontinuo, condiciones de subcontratación o un protocolo de actuación frente a catástrofes y fenómenos meteorológicos adversos, informa la patronal hotelera Hosbec.

El convenio regula las condiciones laborales de más de 100.000 trabajadores de hoteles, apartamentos y alojamientos turísticos, restaurantes, cafeterías, bares, ocio nocturno, catering, colectividades y balnearios de toda la provincia, un tejido empresarial formado por más de 11.400 empresas constituidas como sociedad (10.185 de restauración y 1.281 de alojamiento), a las que se suman miles de profesionales autónomos.

Está rubricado por los sindicatos FeSMC-UGT y CCOO Servicios y las asociaciones empresariales Hosbec, Federación de Hostelería de Valencia y sus asociaciones miembro, Asociación Empresarial Hotelera de Gandía y La Safor y Asociación de Balnearios y Estaciones Termales.

El nuevo convenio tiene una vigencia de cuatro años, del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2029, lo que según Hosbec "aporta estabilidad y previsibilidad a empresas y trabajadores en un periodo clave para el sector turístico valenciano".

En materia económica, como ya se recogía en el preacuerdo de septiembre, se garantiza un incremento salarial acumulado del 13%: Para 2026, una subida del 4% que "en la práctica supone un 5%" al sumarse la actualización realizada al inicio de la negociación para compensar el desvío de la inflación. Para 2027, 2028 y 2029 se establece una subida del 3% anual.

Además, las partes han suscrito una cláusula de garantía frente a la inflación: si el IPC acumulado de los cuatro años de vigencia supera el 13%, las tablas salariales del primer año del siguiente convenio (2030) partirán de las de 2029 incrementadas en un 1%, a lo que se sumará la subida que se negocie en ese momento.

PRINCIPALES NOVEDADES

Según el nuevo plus de nocturnidad acordado, las horas trabajadas entre las 22.00 y las 00.30 se retribuirán con un complemento del 10% sobre el salario base y las comprendidas entre las 00.30 y las 6.00, con un 20%. Se aplicará desde el mes siguiente a la publicación del convenio o, como muy tarde, desde el 1 de enero de 2027.

Otra de las novedades es la regulación del contrato fijo discontinuo. Se clarifican los plazos y medios del llamamiento (incluidos correo electrónico, SMS o WhatsApp), las causas justificadas para no acudir y la posibilidad de formalizarlo a tiempo parcial, lo que Hosbec considera que supone "seguridad jurídica tanto para empresas como para trabajadores".

En cuanto a la incapacidad temporal, se articulan "importantes medidas para controlar el absentismo no justificado, pero manteniendo la protección de los trabajadores en accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y enfermedades graves".

En materia de subcontratación, se establece que las empresas que externalicen servicios de comedor, restaurante, bar, cocina, recepción o pisos y limpieza deberán garantizar que las personas trabajadoras de las subcontratas perciban, al menos, las condiciones salariales del convenio y se rijan por su jornada y descansos.

Por otro lado, el convenio incorpora un marco de medidas para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI y un protocolo de actuación frente a catástrofes y fenómenos meteorológicos adversos.

JORNADA Y DESCANSOS

Respecto a la jornada y los descansos, se mantiene la jornada de 40 horas semanales y 1.794 horas anuales efectivas, con dos días de descanso semanal consecutivos y dos días de libre disposición al año.

En formación y profesionalización, se mantiene el plus de formación y se incorpora el compromiso de implantar una tarjeta profesional de hostelería que acredite la formación, la categoría y la experiencia de cada profesional.

Una vez firmado, el convenio se presentará ante la autoridad laboral para su registro, depósito y control de legalidad, y posterior publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), momento a partir del cual será plenamente aplicable.

Desde Hosbec afirman que este convenio es fruto de "una negociación responsable y de la voluntad de acuerdo de todas las partes": "Ofrece cuatro años de paz social y estabilidad, mejora los salarios de los trabajadores y da a las empresas un marco claro para seguir creciendo y generando empleo de calidad en la provincia de Valencia. Este es el objetivo del turismo y del sector hotelero y por ello hemos trabajado casi un año en una negociación intensa pero responsable".