Fiscalía abre diligencias por otra vandalización del monolito de la antigua prisión franquista de Santa Clara

Archivo - Imagen de archivo de una vandalización del monolito instalado en el convento de Santa Clara, situado en la avenida Pérez Galdós y que fue prisión de mujeres entre junio de 1939 y abril de 1942 - ACCIÓ CIUTADANA CONTRA LA IMPUNITAT DEL FRANQUISME

VALÈNCIA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias de investigación para averiguar la identidad de los autores de una nueva vandalización del monolito situado en la antigua prisión de Santa Clara de València, dado que los hechos investigados pueden ser constitutivos de un delito contra el patrimonio según se dispone en el artículo 263 del Código Penal, informa la plataforma Acció Ciutadana contra la impunitat del franquisme.

En un comunicado, esta entidad denuncia que, el pasado enero, el monolito instalado en el convento de Santa Clara --situado en la avenida Pérez Galdós y que fue prisión de mujeres entre junio de 1939 y abril de 1942-- fue vandalizado de nuevo.

Según explica, al igual que en ocasiones anteriores, apareció con pintadas que impedían leer y conocer el uso que se le dio a este edificio durante parte del primer franquismo: un centro de represión y tortura "donde malvivían numerosas mujeres cuyo único delito fue defender la legitimidad republicana".

"Por desgracia, este tipo de ataques contra el patrimonio relacionado con la dictadura franquista son muy frecuentes, sobre todo desde que se han visibilizado los lugares de memoria como el Convento de Santa Clara, un lugar de represión de nefastos recuerdos entre las internas que allí estuvieron y sus familiares, que era filial de la Prisión de Mujeres de Valencia", manifiesta la asociación.

Además, advierte que los monolitos que identifican estos espacios como lugares de memoria "aparecen habitualmente vandalizados, con un mínimo mantenimiento, sobre todo desde que el gobierno municipal cambió de signo político" en el Ayuntamiento de València.

Y lamenta que "los pactos de gobierno con el partido de ultraderecha", en alusión a los acuerdos entre PP y Vox, "han eliminado cualquier medida o política de memoria democrática, alegando una concordia falaz que más bien parece una elegía a los tiempos oscuros de la dictadura".

Desde Acció Ciutadana contra la impunitat del franquisme seguirán "denunciando una y otra vez la vandalización de la memoria democrática, el negacionismo impuesto y cualquier intento de anular las evidencias de los cuarenta años de dictadura, represión y horror".