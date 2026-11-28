Archivo - La diputada socialista en Les Corts Valencianes y portavoz de Emergencias del PSPV-PSOE, Alicia Andújar. - PSPV - Archivo

VALÈNCIA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Emergencias del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, Alicia Andújar, ha anunciado que la Fiscalía ha emitido un escrito --consultado por Europa Press-- en el que apoya la demanda por vulneración de derechos que presentó contra el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, por "ocultar" al Parlamento los informes sobre su gestión de los incendios el pasado verano.

En especial, los documentos relativos al incendio de Segorbe que afectó a Gátova, ya que, según Andújar, "hay una cuestión fundamental a la que no ha dado respuesta: ¿Por qué se tardó 17 horas en llamar a la UME en el incendio que afectó a Gátova y se tuvo que evacuar a la población al grito de 'sálvese quien pueda'? ¿Por qué tardó tanto tiempo? ¿Porque tenía que comparecer en la Diputación Permanente de Les Corts y se esperó a que acabara para movilizar a la UME?".

"¿Temía el conseller que se evidenciara que pedía ayuda al Gobierno al que todos los días, de forma sectaria, están criticando indiscriminadamente y por eso retrasó la petición de la UME?", se ha preguntado Andújar en un comunicado, no sin advertir que, en ese caso, el conseller habría "antepuesto su interés particular partidista a la seguridad de los vecinos de Gátova". "Eso sería de extrema gravedad y obligaría a Valderrama a dimitir inmediatamente", ha aseverado la diputada socialista, que ha subrayado que "lo cierto es que el titular de Emergencias pidió la UME nada más acabar su comparecencia".

Otro "hecho fáctico" es que Valderrama "tiene guardados a cal y canto" los documentos que permitirían "confirmar o desmentir estas sospechas y ayudar a entender este retraso", según la parlamentaria socialista. Y ello, "a pesar de que el artículo 12 del Reglamento de Les Corts es tajante al señalar que los diputados 'tienen la facultad de recabar los datos, informes y documentos administrativos, en papel o en soporte informático de las administraciones públicas de La Generalitat, que obren en poder de éstas y de las instituciones, organismos y entidades públicas empresariales dependientes de la misma'".

LOS PAPELES DE VALDERRAMA "VETADOS"

Con base en este derecho legal, Alicia Andújar presentó una batería de solicitudes de documentación sobre los incendios forestales del pasado verano en Segorbe-Gátova, Vall d'Uixó, Tírig, València, Soneja y El Saler.

De todos ellos, salvo el de Saler, Andújar solicitó copia de la cronología oficial de la emergencia, informes de situación y mapas de evolución del perímetro de las primeras cuarenta y ocho horas; relación de órdenes de movilización, peticiones de refuerzo y comunicaciones mantenidas con la UME, la Delegación de Gobierno y el resto de las administraciones intervinientes; informes meteorológicos, técnicos y operativos utilizados para decidir el nivel de emergencia y la solicitud de medios extraordinarios (26 de agosto de 2026); y los registros de operatividad de las unidades de bomberos forestales y de las movilizaciones efectuadas desde la declaración del incendio hasta su extinción (26 de agosto de 2026).

Con relación al incendio forestal de València, reclamó los registros de operatividad de todas las dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de València, desde la declaración del incendio hasta su extinción. Para cada dotación, se indicará el parque o base, la composición prevista y la real, el vehículo asignado, la situación de operatividad o no operatividad y las horas de inicio y finalización del servicio.

Asimismo, requirió el registro íntegro de coordinación relativo a la movilización y desmovilización de todos los medios que iban a intervenir en el incendio, incluyendo las marcas temporales, los recesos y organismo de procedencia, la persona u órgano que solicitó y autorizó cada movimiento y las horas de actuación, salida, llegada y retirada y retorno, así como las incidencias registradas.

En cuanto al incendio de El Saler, pidió los cuadrantes donde se muestre el número de componentes operativos de los bomberos forestales habilitados para intervenir en un incendio forestal, durante los días del incendio de El Saler (del 27 al 29 del pasado agosto) en las tres provincias.

"UNA BURLA AL PARLAMENTO"

Según Andújar, el conseller Valderrama respondió remitiéndose a sus dos comparecencias del 21 de agosto en la Diputación Permanente y del 23 de septiembre en la Comisión de Justicia y Administración Pública, señalando que en ellas "ofreció todos los datos, tanto cronológicos como operativos, meteorológicos o técnicos, relacionados con los diferentes incendios acaecidos durante el verano, por lo que nos remitimos a los diarios de sesiones de dichas comparecencias en respuesta a su iniciativa". "Ni informe ni un documento ni un papel. Ni siquiera una justificación de por qué no puede o no quiere entregar los documentos a Les Corts", ha reprochado la socialista.

Para Andújar, esto es "una burla y un desprecio intolerable al Parlamento valenciano", motivo por el que presentó un recurso de protección de derechos fundamentales contra el conseller. Y "lo mismo debe entenderlo el fiscal" que, en su escrito a la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ, advierte que "del contenido de los referidos Diarios de Sesiones se constata que el conseller interviniente no facilitó la información solicitada por la diputada recurrente, sobre todo, como es obvio, aquella que no se puede facilitar sin soporte documental".

"En las intervenciones del conseller no se facilitó la información que demandó la recurrente; y en cualquier caso, en el citado diario oficial no constan tales datos en soporte de papel o informático", insiste el fiscal.

"VULNERA LA CONSTITUCIÓN"

La Fiscalía explica que en la demanda de la parlamentaria del PSPV-PSOE "consta la razón por la que se recaba una concreta documentación relativa a los incendios, a saber, para poder fiscalizar, en el ejercicio propio de su función representativa, la actuación realizada por la Administración contando con el soporte informativo que contengan los documentos solicitados".

Y concluye: "Por ello, la respuesta facilitada por el conseller de Emergencias e Interior vulnera el derecho fundamental al ejercicio del cargo público, en su vertiente del 'ius in officium' que reconoce el artículo 23.2 de la Constitución Española, en conexión con el derecho fundamental de los ciudadanos a participar en asuntos públicos por medio de sus representantes que establece el artículo 23.1 de la Constitución Española, ambos relación con el artículo 12 del Reglamento de Les Corts".

En consecuencia, la Fiscalía pide a la Sala que dicte sentencia que, al menos, "declare la nulidad de la actuación administrativa impugnada por vulnerar el derecho fundamental de la demandante al ejercicio del cargo público, en su vertiente del 'ius in officium' (art. 23.2 CE), en relación con el derecho fundamental de los ciudadanos a participar en asuntos públicos por medio de sus representantes (art. 23.1 CE), ambos en relación con el art. 12 RC" y "restablezca a esta última en su derecho y condene a la Administración autonómica a proceder de manera respetuosa con el derecho fundamental lesionado".

VALDERRAMA "TIENE ANTECEDENTES POR OCULTAR INFORMACIÓN"

Con todo, Alicia Andújar ha censurado que, "desgraciadamente, este conseller tiene antecedentes por ocultar información: escondió durante meses las grabaciones del Cecopi y ahora está escondiendo también los informes de la gestión de los incendios".

La parlamentaria del PSPV-PSOE ha recirminado "la opacidad del conseller negándose a entregar los informes de la gestión del incendio de Gátova", y le ha avisado de que los socialistas "vamos a llegar hasta el final para exigirle las responsabilidades correspondientes porque, desgraciadamente, ya sabemos cómo gestionan las emergencias en el Partido Popular: tarde y mal".