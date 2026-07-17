Fiscalía pide 3.000 euros de multa a un joven por injuriar a Mazón: "La horca te espera"

Archivo - El diputado Carlos Mazón durante una sesión de control, en Les Corts Valencianes, a 30 de abril de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se somete a las preguntas de control de - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Provincial de Valencia pide una multa de 3.000 euros para un joven estudiante acusado de injuriar al expresidente de la Generalitat Valenciana y diputado en Les Corts, Carlos Mazón, al que dijo en abril de 2025 --medio año después de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024-- a través de redes sociales: "La horca te espera".

Así consta en la calificación fiscal provisional, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el ministerio atribuye al joven un presunto delito de injurias contra autoridad por el que se le reclama el pago de una multa de diez meses con cuota diaria de 10 euros.

El joven, de 21 años, publicó a través de la red social X, tal y como ha adelantado Las Provincias: "Tú lo que eres es un sinvergüenza y un cabrón, 200 estudiantes estábamos esperándote fuera y tu solo sabes llamar a la policía a que te proteja. Eres un cobarde, lo fuiste el día 29 de octubre y lo eres ahora. La horca te espera y nosotros la ataremos a tu cuello traidor".