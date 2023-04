Flores insta a "vigilar" pactos con el PP: "Está muy dispuesto a firmar papeles y menos a llevarlos al Diario Oficial"

Vox abrirá campaña con Abascal en València y presentará a las autonómicas listas cremallera para dar "una lección" a la izquierda



VALÈNCIA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Flores, ha mostrado cautela respecto a los posibles pactos tras las elecciones con el PP al considerar que este partido está "muy dispuesto a firmar papeles, pero está menos dispuesto a llevar esos papeles al Diario Oficial". "Los pactos con el PP se tienen que vigilar, tiene que haber alguien que los vigile porque no podemos presumir que una cosa que se firma un día vaya a implementarse de forma automática", ha agregado.

Así se ha pronunciado Flores en una entrevista con Europa Press previa a la campaña electoral, donde ha explicado que la formación no va a "firmar cheques en blanco" tras las elecciones ni va a "renunciar a nada" que les "encarguen" sus electores. "Si nos colocan en la posición de ser decisivos para la formación de un gobierno, ejerceremos la autoridad que nos brinden los electores", ha indicado.

De hecho, ha añadido: "Si las elecciones le dieran al PP el apoyo que en estos momentos le están dando las encuestas, sería inconcebible que pretendiese gobernar en solitario". "¿Alguien cree que es posible gobernar la Comunitat Valenciana o cualquier otro lugar del mundo con un 30-35% de los sufragios? Yo creo que no. Y, si alguien lo cree, ¿se puede llamar demócrata? No creo", ha agregado.

Preguntado sobre si se plantearía dar apoyo al PP desde fuera del gobierno en caso de que el resultado fuera más favorable a los 'populares', ha indicado: "Si consigue el 50% más uno de los votos me quitaré el sombrero y le felicitaré".

También ha señalado: "Si los electores nos colocan en la oposición, pues disciplinada y resignadamente seguiremos en la oposición, que por cierto, es donde hemos estado toda la vida. No nos va a costar ningún esfuerzo seguir en la oposición".

PRINCIPIOS Y OBJETIVOS

El candidato ha explicado que a la hora de posibles pactos, Vox se regirá por dos principios: el de la "fidelidad a los electores", que ha considerado "inquebrantable"; y el del "respeto a la palabra dada". De hecho, ha abogado por hablar de "principios y objetivos" antes que de "líneas rojas".

Por ello, preguntado por los "límites" al pacto con Vox a los que se refirió la pasada semana el candidato del PPCV, Carlos Mazón, --entre los que citó el Estatut, la bajada de impuestos, la defensa del agua o el cambio climático--, ha considerado que "sería más oportuno hablar de objetivos y principios, más que de límites o de 'no quiero pasar por aquí' o de 'hasta aquí quiero llegar'".

"Le sugeriría al líder del PP y a los demás compañeros que se postulan para la Presidencia de la Generalitat que piensen menos en negativo y más en positivo", ha expuesto.

Así, ha pedido "que hablen menos de líneas rojas y más de objetivos a conseguir". "¿El PP quiere la libertad de enseñanza, el derecho de opción lingüística, rebajar impuestos, adelgazar la administración, más quieren seguridad en las calles, más seguridad para las mujeres? Pues estaremos con el PP en eso", ha agregado.

Respecto al Estatut, Flores ha señalado que le resulta "muy curioso" que marque el respeto a esta norma como "línea roja" cuando el PP está "apoyando una reforma constitucional de la mano del PSOE".

Se refiere a la inclusión del derecho civil valenciano en la Constitución, que "no va a salir porque el resto del PP y PSOE nacional en Madrid no se apuntan a ello". "Por tanto, el PP considera totémico el Estatut, pero es modificable o reformable la Constitución. Resulta un poco inconsistente", ha señalado.

Respecto a la formación de un posible gobierno con el PP, el candidato ha pedido "hablar de políticas" ya que en los meses que llevan recorriendo la Comunitat Valenciana han detectado necesidades "perentorias". "Hemos detectado una amplia gama de quejas respecto de la inacción y la pasividad del Botànic durante estos últimos años", ha añadido.

NI VIVIENDA NI IGUALDAD

Ante ello, ha apostado por un "Consell mucho más eficaz", ya que, a su juicio, el Botànic "se ha preocupado mucho de inflar la estructura de la administración, pero poco de su eficacia". De hecho, ha indicado que hay áreas que "definitivamente no tienen sitio" en un gobierno en el que esté Vox, como Vivienda, que "es una política relevante pero no lo suficiente como para tener una Conselleria". "Solamente tiene una explicación, que es la necesidad de tener entretenido al líder de Podemos unos cuantos años para que no moleste demasiado", ha añadido.

Además, ha comentado: "Tener una Conselleria específicamente dedicada a Igualdad no tiene ningún sentido. La igualdad es un valor transversal que tiene que guiar o vitalizar toda la acción del Consell, yo quiero que haya igualdad en Justicia, en Sanidad, en Vivienda o en Educación, pero no necesito que haya una Conselleria específica, salvo que lo que se pretenda sea camuflar otra cosa debajo de ese término".

Flores, no obstante, no ha expresado preferencia por las áreas que Vox optaría a asumir en un hipotético gobierno con el PP. De hecho, preguntado sobre el reparto de competencias del gobierno de Castilla y León (que comparten PP y Vox) ha indicado que responde a la "idiosincrasia" de ese territorio.

"No todas las problemáticas se sienten de la misma manera en una comunidad autónoma o en otra", ha apostillado, por lo que considera que el reparto del ejecutivo castellanoleonés sirve "de orientación" pero no "de regla".

Asimismo, ha criticado que en aquella comunidad se haya "intentado hacer mucha sangre" con el hecho de que el vicepresidente de Vox, Juan García-Gallardo, no tenga cartera. Ha rechazado que sea una "figura meramente decorativa" y ha subrayado que "supervisa en su condición de vicepresidente todas y cada una de las políticas que sigue la Junta de Castilla y León".

Preguntado si resulta congruente defender que hay que reducir el tamaño de los gobiernos y mantener una vicepresidencia sin cartera, ha señalado: "No se preocupe, si yo soy vicepresidente pediré una cartera y todos contentos". No ha querido concretar cuál sería su preferencia.

LISTAS CREMALLERA

Respecto a las listas a las elecciones autonómicas, Flores ha anunciado que Vox presentará listas cremallera en la que se alternarán hombres y mujeres, "superando las exigencias de la ley electoral y dándole una lección a los partidos de izquierdas que vienen reclamando listas cremallera pero no poniéndolas en práctica cuando está en su mano hacerlo". "Aquellos que acusan a Vox de ser el partido que odia y margina a las mujeres, se van a llevar una sorpresa cuando echen un vistazo a la lista", ha añadido.

Ha indicado que en la lista repetirán "en puestos muy similares" los parlamentarios de Vox en Alicante y Valencia y que en la candidatura se incorporarán "un torero, un tenor, economistas y abogados". Ha confirmado que el candidato al Ayuntamiento de València, Juan Manuel Badenas, cerrará la lista autonómica y que él mismo hará lo propio en la de la capital.

También ha destacado la "territorialidad" que refleja la lista, con candidatos "procedentes de la práctica totalidad" de la provincia. De hecho, ha remarcado que presentarán más de 100 listas municipales, lo que considera "reflejo de la implantación de Vox", que es "infinitamente superior al de hace cuatro años, y no digamos al de hace ocho años".

Según ha adelantado Flores, la formación abrirá la campaña electoral el 12 de mayo con un acto con su presidente, Santiago Abascal, en València. También ha señalado que García-Gallardo visitará la Comunitat Valenciana a principios de mayo y que el portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, visitará València este viernes para anunciar las listas y volverá hacia el final de la campaña.