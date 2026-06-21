Florida Portazgo, primer premio de Especial de Fogueres 2026 - EUROPA PRESS

ALICANTE, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La hoguera Florida Portazgo ha resultado ganadora del primer premio de la Sección Especial del concurso de Fogueres 2026. El monumento, titulado 'Gènesi', es obra del artista Josué Beitia.

Se trata de una creación que lanza "una mirada al futuro y una pregunta lanzada al aire de Alicante: ¿Qué quedará de nosotros cuando la tecnología sea la única forma de preservar la vida?", según explican sus responsables.

El segundo puesto ha sido para la hoguera Baver els Antigons, mientras que el tercero lo ha logrado Diputación-Renfe.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, junto con la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, y en esta ocasión también la Bellea del Foc, María Pastor González, ha hecho público este viernes por la tarde el fallo del jurado en las distintas categorías de las hogueras adultas.