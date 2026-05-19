Font de Mora da por hecha la continuidad de Iglesias al frente de Les Arts: "No nos planteamos otra cosa"

El director artístico del Palau de Les Arts de València, Jesús Iglesias Noriega. - JAVIER DEL REAL

VALÈNCIA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El actual director artístico del Palau de Les Arts de València, Jesús Iglesias Noriega, seguirá en el cargo más allá de 2027, cuando, en principio, finalizaba su contrato, según ha asegurado el presidente del Patronato de la institución, Pablo Font de Mora, quien ha recalcado que la continuidad del responsable está "muy clara": "Sería tonto por nuestra parte que teniendo un extraordinario profesional como Jesús buscáramos uno fuera", ha aseverado.

En estos términos se ha expresado Font de Mora, este martes, a preguntas de los medios, durante la rueda de presentación de la nueva temporada de Les Arts, donde ha reivindicado el trabajo llevado a cabo por Iglesias Noriega y su equipo y ha asegurado que la temporada 25-26 ha sido "la mejor en calidad artísitica en los 20 años del Palau".

Interrogado por si el director va a seguir como responsable artístico del coliseo más allá de diciembre, Font de Mora ha revelado que el pasado 12 de mayo se trataron en Comisión Ejecutiva "dos puntos muy importantes".

El primero correspondía a los trámites para la designación del director artístico, "que se aprobó por unanimidad, acelerándolo al maximo, porque sabemos que hay una fecha de vencimiento y no queremos llegar ahí". El segundo asunto al que se dio el visto bueno fue "dar plena confianza a Jesús para su continuidad en el futuro".

Ese acuerdo hay que elevarlo al Patronato. El presidente del organismo ha comentado que no sabe con exactitud los plazos, pero ha incidido en que "está muy clara la continuidad de Jesús y no nos planteamos otra cosa".

En este momento, ha añadido, se estudia el procedimiento. En todo caso, ha precisado, "se excluye el concurso salvo que se cayera" del proceso Jesús Iglesias, ha resuelto.

Por su parte, el propio Jesús Iglesias Noriega ha manifestado que ha dado su "disponibilidad" para continuar al frente de Les Arts y que, a partir de ahí, "termina" su trabajo y "empieza" el del Patronato.

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