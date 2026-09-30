Ford cierra un acuerdo laboral para la fábrica de Almussafes: subidas salariales superiores a IPC y revisión retroactiva

Archivo - Varios trabajadores en la fábrica de Ford, a 12 de junio de 2024, en Almussafes, València, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La dirección de Ford y UGT han firmado un acuerdo sobre las condiciones laborales de la fábrica de Almussafes (Valencia), que estará en vigor hasta 2030, y que incluye "aumentos salariales considerables" por encima del IPC y la cláusula de revisión retroactiva.

Así lo ha explicado el sindicato mayoritario en un comunicado, después de la reunión de la comisión negociadora celebrada este miércoles en la fábrica. UGT ha calificado de "histórico" el acuerdo alcanzado y ha resaltado "la estabilidad que va a proporcionar a la fábrica en un momento clave como es la alianza de Ford-Geely".

El pacto llega después de meses de conversaciones para actualizar el acuerdo laboral vigente, conocido como acuerdo de electrificación y firmado en 2022 por la empresa y UGT. Los términos de dicho acuerdo se recogieron en un convenio colectivo vigente hasta este 2026. Además, las negociaciones han estado marcadas por el anuncio de Ford el pasado mes de julio de un acuerdo con la empresa china Geely para crear una joint venture con la que fabricarán un total de cinco vehículos en la fábrica de Almussafes a partir de 2028..

En concreto, según ha explicado UGT, el acuerdo alcanzado este miércoles "garantiza unos aumentos salariales considerables, por encima del IPC, incluyendo la gratificación especial, que desde 2027 sube hasta los 1.000 euros, y a partir de 2029 se consolidará en las tablas salariales, incrementándose al ritmo de los salarios". "Y además se blinda todo con la cláusula de revisión retroactiva a 1 de enero para cada uno de los años de vigencia del Acuerdo 2030", ha destacado.

El sindicato considera que el pacto con la empresa "en un momento clave como es la alianza de Ford-Geely, y por consiguiente va a permitir 'alumbrar con luces largas' muchos años de certidumbre para la plantilla, favoreciendo la creación de miles de empleos directos e indirectos, con salarios dignos y derechos, así como un fuerte impulso a la actividad económica para la Comunitat Valenciana".

Desde UGT se han mostrado "firmemente convencidos, ahora que estamos a punto de celebrar el 50 aniversario de la factoría, de que el respaldo unánime en nuestras asambleas para la consecución del Mecanismo Red, y para lograr este Acuerdo 2030 ha sido clave y decisivo para que Ford Almussafes vuelva a ser lo que fue en otros tiempos, y poder así mirar con optimismo hacia otros 50 años".

Asimismo, la sección sindical de UGT-Ford ha agradecido el apoyo que ha recibido y ha apuntado que, a partir de ahora, le corresponderá "hacer un exhaustivo seguimiento de lo pactado a través de la Comisión del Observatorio para la Electrificación".