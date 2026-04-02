Francisco Alonso, único candidato a la presidencia de Femeval

Francisco Alonso - FEMEVAL

VALÈNCIA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval) ha cerrado el plazo de presentación de candidaturas para las elecciones de su nuevo presidente, en las que Francisco Alonso Gimeno, con su agrupación empresarial Grupo Sima, es la única candidatura que ha optado a la presidencia.

El proceso electoral se abre tras tras la dimisión del anterior presidente de Femeval, Vicente Lafuente, quien es ahora el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV).

Francisco Alonso suma más de dos décadas de implicación activa en el desarrollo del asociacionismo empresarial, ha destacado Femeval en un comunicado. Es miembro del Comité Ejecutivo de Femeval, presidente de la Asociación de Empresas de Fontanería, Gas, Instalaciones Térmicas y Energías Renovables de Valencia (ASEIF) y de la Confederación Nacional de Asociaciones de Empresas Instaladoras y Mantenedoras de Energía y Fluidos (Conaif).

Asimismo, es vicepresidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) y de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal (Confemetal).

Como empresario posee una trayectoria de más de 35 años como fundador y gerente del Grupo Sima, integrado por cuatro compañías especializadas en la comercialización, estudio, montaje y mantenimiento de instalaciones energéticas para los sectores industrial y residencial.

El próximo 23 de abril, Femeval celebrará la Asamblea General de Delegados y Delegadas Electoral para cubrir la vacante en la presidencia.