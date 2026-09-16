Las fuertes lluvias interrumpen la circulación en todas las líneas de Metrovalencia

Archivo - Imagen de archivo de una estación de FGV
Archivo - Imagen de archivo de una estación de FGV- FGV - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Actualizado: miércoles, 16 septiembre 2026 23:47
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   VALÈNCIA, 16 (EUROPA PRESS)

   Las fuertes lluvias han obligado a interrumpir la circulación en todas las líneas de Metrovalencia, que ha comenzado a retirar progresivamente a los talleres los trenes y tranvías que aún estaban en servicio y a cerrar las estaciones.

   Según informa en un mensaje en su cuenta de X, "en función de la evolución del temporal y de las actuaciones que haya que realizar", espera poder circular este jueves "en todas las líneas de metro y tranvía".

   Como consecuencia de las lluvias, a primera hora de la tarde de este miércoles se ha interrumpido la circulación en la L1 y L2 entre las estaciones de Empalme y Bétera y entre Empalme y Llíria y se registraban retrasos generalizado, si bien progresivamente se ha ido cortando la circulación de todas ellas.

   

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