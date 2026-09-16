Las fuertes lluvias interrumpen la circulación en todas las líneas de Metrovalencia

VALÈNCIA, 16 (EUROPA PRESS)

Las fuertes lluvias han obligado a interrumpir la circulación en todas las líneas de Metrovalencia, que ha comenzado a retirar progresivamente a los talleres los trenes y tranvías que aún estaban en servicio y a cerrar las estaciones.

Según informa en un mensaje en su cuenta de X, "en función de la evolución del temporal y de las actuaciones que haya que realizar", espera poder circular este jueves "en todas las líneas de metro y tranvía".

Como consecuencia de las lluvias, a primera hora de la tarde de este miércoles se ha interrumpido la circulación en la L1 y L2 entre las estaciones de Empalme y Bétera y entre Empalme y Llíria y se registraban retrasos generalizado, si bien progresivamente se ha ido cortando la circulación de todas ellas.