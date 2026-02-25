La Fúmiga, M-Clan y Carlos Ares llegan a La Vila Joiosa en junio con el Maror Festival 2026

La Fúmiga se despedirá de los escenarios en el Maror Festival 2026 - MAROR FESTIVAL

ALICANTE, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Maror Festival llega a la playa de la Antoneta de La Vila Joiosa (Alicante) el 26 y 27 de junio con su tercera edición para consolidarse como "uno de los eventos musicales más singulares de la Costa Blanca". La cita reunirá a artistas como La Fúmiga, M-Clan, Carlos Ares, Sanguijuelas del Guadiana o El Diluvi.

A estos nombres se suman Romàntic Dimoni, Esther, Cactus, Naina, Plan B, Dj Set, Jajajers y Las Hienas. Además, a principios de marzo se lanzará la segunda edición del concurso para bandas emergentes La Vila Talent, según ha informado la organización del evento en un comunicado.

La programación del festival combinará, así, "grandes referentes" del panorama musical español, además de regresos "muy esperados", despedidas "históricas" y algunas de las voces "más prometedoras del panorama actual".

De esta forma, Maror Festival 2026 busca convertirse en una cita caracterizada por "la emoción, la celebración y el carácter irrepetible de varios acontecimientos clave dentro de la música nacional".

Durante los días del evento, la playa de la Antoneta ofrecerá "un enclave natural privilegiado para disfrutar de la música con la brisa marina y el sonido de las olas como telón de fondo". Además, el festival invitará a "descubrir una ciudad que enamora por su barrio antiguo, sus casas de colores frente al mar, su gastronomía y su atmósfera auténtica".

Uno de los momentos más "emocionantes" del festival será la actuación de La Fúmiga, que llega con su gira de despedida 'L'últim abraç'. Tras 13 años de trayectoria, más de 500 conciertos, dos discos de oro y más de 150 millones de escuchas en Spotify, la banda valenciana dirá adiós en "el momento más álgido de su carrera".

De otro lado, en el marco de su 30 aniversario M-Clan regresa a los escenarios. Carlos Tarque y Ricardo Ruipérez vuelven para celebrar tres décadas de carretera y 'rock and roll'. La banda, a juicio de la organización, ha firmado "himnos imprescindibles" y ha construido "uno de los directos más sólidos del país".

OTROS ARTISTAS

Por otra parte, el festival también busca mirar al futuro y apostar por quienes redefinen "el panorama musical actual". Así, el cartel cuenta con Carlos Ares, que con su álbum debut obtuvo el premio al mejor álbum de pop en los últimos Premios MIN.

Con su segundo trabajo, 'La boca del lobo', publicado en mayo de 2025, y su directo, "emocionante y lleno de matices", pretende convertir cada concierto en "una experiencia intensa y transformadora".

El cartel también cuenta con Sanguijuelas del Guadiana, que se ha convertido en "una de las grandes sensaciones del panorama nacional", con un sonido "crudo" y "directo" y con una puesta en escena "poderosa".

Además, el Maror Festival subraya que mantiene una "firme" apuesta por la música en valenciano. En esta edición, el protagonismo de bandas de la Comunitat Valenciana busca reforzar ese "compromiso" con "la lengua y la cultura".

Artistas como La Fúmiga, El Diluvi, Cactus, Naina, Esther o Jajajers representan "una escena viva, diversa y en constante crecimiento", por lo que se pretende posicionar al festival como "un espacio de referencia para la música valenciana".