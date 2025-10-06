La Fundación Barreiros se une a la UPV para devolver la vida a las fotografías dañadas por la dana - VICENTE LARA SAEZ - ACOM UPV

VALÈNCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Barreiros se ha unido al proyecto de la Universitat Politècnica de València para recuperar fotografías dañadas por la dana del pasado 29 de octubre. "La impresión ha sido increíble. Hay un gran equipo humano, con mucha motivación y dedicación al proyecto. Es conmovedor", ha expresado la presidenta de la Fundación, Mariluz Barreiros, tras visitar los laboratorios de la Facultad de Bellas Artes de la UPV.

Barreiros conoció el proyecto a través de la restauradora y catedrática de la UPV Pilar Roig y decidió sumarse a esta iniciativa "sin dudarlo", ha destacado la institución académica en un comunicado.

"Fue una pura casualidad. Pilar Roig me contó lo que hacían y las necesidades que tenían para completar el proyecto. Me contagió su emoción y su entusiasmo y le dije que contara con mi apoyo", ha resaltado.

Ahora, gracias a la contribución de la Fundación Barreiros "podremos mantener el equipo humano que trabaja sobre las fotografías hasta su finalización el próximo 18 de diciembre", ha subrayado una de las responsables de 'Salvem les fotos UPV. Recuperar las memorias', la profesora de la UPV Pilar Soriano.

Más de 100 personas han participado en las labores de limpieza, clasificación, restauración y digitalización de las fotografías. Un trabajo "minucioso" que "necesita de manos expertas".

Por este motivo, "buena parte del equipo son estudiantes de Conservación y Restauración, de Bellas Artes y del Máster de Fotografía", ha detallado Soriano.

UN TOTAL DE 340.000 FOTOS

Cuando está a punto de cumplirse un año de la dana que asoló la provincia de Valencia, 340.000 fotografías han pasado por los laboratorios de la UPV, donde, mediante técnicas de congelación y posteriores procesos de limpieza, han salvado "buena" parte de la memoria visual de la comarca de l'Horta Sud.

La contribución de entidades como World Central Kitchen y ahora la Fundación Barreiros ha permitido que un proyecto "tan minucioso" y a la vez "tan emotivo" pueda llevarse a cabo y, lo que era "más difícil", poder completarlo debido a la necesidad de un gran equipo humano para retornar fotografías mojadas y llenas de barro a su estado original y devolverlas a sus propietarios "que las han recibido con muchísima emoción y también con lágrimas", han resaltado los responsables del proyecto.

Durante la firma del acuerdo de donación con el rector de la UPV, José E. Capilla, Mariluz Barreiros --que acudió acompañada por su familia-- ha mostrado su "satisfacción" por unirse a este proyecto y ha recordado la figura de su padre, Eduardo Barreiros, pionero de la industria automovilística en España.

"Nos ha transmitido valores de esfuerzo, tesón, perseverancia y mucha capacidad de trabajo y aplicó ya hace más de 60 años algo tan importante como la responsabilidad social corporativa", ha destacado.

Por su parte, Capilla ha agradecido el "compromiso" de la Fundación Barreiros por su donación al proyecto 'Salvem les fotos UPV. Recuperar las Memorias', ya que "este apoyo refuerza el compromiso con la preservación del patrimonio cultural y la memoria histórica y demuestra cómo la colaboración entre instituciones y la sociedad civil permite desarrollar iniciativas que van más allá del aula, en beneficio de toda la comunidad".

Con esta colaboración, la Fundación Barreiros se incorpora al ecosistema de mecenas de la Universitat Politècnica de València, "comprometidos" con iniciativas surgidas en la UPV que "ofrecen soluciones a problemas reales".