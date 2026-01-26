Fundación Mediterráneo acoge en Alicante una conferencia sobre el guionista René Goscinny

El crítico especializado en cómic Jordi Canyissà - FUNDACIÓN MEDITERRÁNEO

ALICANTE, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Mediterráneo celebra este martes a las 19.00 horas en el Aula de Cultura de Alicante la conferencia 'René Goscinny: el guionista que construyó el éxito de Astérix y acercó la historieta a un lector adulto', a cargo de Jordi Canyissà, "una de las voces más reconocidas en el análisis y la divulgación del cómic" en España.

La cita, de acceso libre y limitada al aforo del local, cierra el ciclo 'Por Tutatis: 100 años del genio de Goscinny', con el que se ha conmemorado el centenario del nacimiento del guionista, una figura "decisiva" en la transformación del cómic europeo del siglo XX, según ha indicado la entidad en un comunicado.

En esta segunda y última sesión, Canyissà abordará la figura de Goscinny "más allá del fenómeno de Astérix" y analizará cómo su trabajo como guionista y editor contribuyó a "ampliar el público lector del cómic y a consolidarlo como un lenguaje narrativo adulto".

La conferencia también prestará atención a la construcción de personajes, al ritmo narrativo y a las estructuras argumentales que permiten "múltiples niveles de lectura sin perder accesibilidad".

Asimismo, se abordará la "importancia" de su labor al frente de la revista 'Pilote', desde donde impulsó a una generación de autores y favoreció "la renovación del cómic franco-belga sin romper con la tradición popular del medio", según la entidad.

Canyissà es crítico especializado en este sector del suplemento 'Cultura/s' de 'La Vanguardia' y autor de diversos ensayos sobre historieta y narrativa gráfica. Su trabajo combina "el rigor histórico con una clara vocación divulgativa", lo que lo ha convertido en "una figura clave para entender la evolución del cómic contemporáneo", ha añadido Fundación Mediterráneo.

El objetivo de la conferencia es reivindicar a Goscinny como "uno de los grandes arquitectos del cómic moderno" y un creador cuya influencia es "fundamental" para "comprender la cultura visual europea del siglo XX".

El ciclo también ha contado con Antonio Altarriba en una ponencia centrada en el humor como mecanismo narrativo y en la influencia de la revista 'MAD' y de Harvey Kurtzman en la obra del guionista.