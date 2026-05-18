Fundación Mediterráneo cierra el ciclo 'Grandes obras maestras' con conferencia sobre 'La Bohème' en Alicante

El musicólogo y crítico musical Mario Muñoz Carrasco - FUNDACIÓN MEDITERRÁNEO

ALICANTE, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Mediterráneo celebra este martes a las 19.00 horas en el Aula de Cultura de Alicante la última sesión del ciclo 'Grandes obras maestras: música', con la conferencia 'La Bohème: el rayo de sol y el hielo', a cargo del musicólogo y crítico musical Mario Muñoz Carrasco. La entrada será libre hasta completar aforo.

La sesión estará dedicada a "una de las óperas más célebres y representadas de la historia de la música". Estrenada en Turín en 1896, con la dirección de Arturo Toscanini, 'La Bohème', de Giacomo Puccini, se convirtió en "una de las grandes referencias del repertorio operístico" por "su capacidad para combinar lirismo, intensidad emocional y retrato social".

La conferencia analizará los elementos musicales y dramáticos que han convertido esta obra en "una pieza fundamental de la ópera moderna", con atención a la construcción de los personajes, la relación entre música y emoción y la representación de la juventud, la precariedad y el amor en el París bohemio del siglo XIX, según ha indicado la Fundación en un comunicado.

A través de esta aproximación, la sesión abordará el modo en que Puccini desarrolló "un lenguaje musical de enorme eficacia teatral, capaz de articular escenas de gran intimidad emocional y de conectar con públicos muy diversos desde su estreno hasta la actualidad".

Así, la conferencia pone el broche final al ciclo organizado por la Fundación Mediterráneo para acercar al público algunas de las composiciones "fundamentales" de la tradición musical occidental desde una perspectiva "divulgativa, histórica y estética".

El ciclo se inició con una conferencia dedicada al 'Réquiem' de Mozart, impartida por Carmen Noheda, y continuó la pasada semana con una sesión sobre la 'Novena sinfonía' de Beethoven, a cargo de Irene de Juan.

MARIO MUÑOZ CARRASCO

El encargado de impartir la conferencia será el musicólogo, gestor cultural y crítico musical Mario Muñoz Carrasco, colaborador habitual de medios especializados como 'ABC', 'Scherzo' u 'Ópera Actual'.

Muñoz Carrasco también desarrolla una "intensa" labor divulgativa y de asesoramiento para instituciones musicales y culturales y colabora con entidades como el Teatro Real o la Orquesta y Coro Nacionales de España.

Con esta iniciativa, la Fundación Mediterráneo busca reforzar su "apuesta" por la divulgación musical y por la creación de espacios que permitan acercar "el gran repertorio" al público desde nuevas perspectivas de escucha y comprensión.