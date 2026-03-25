Fundación Mediterráneo conmemora en Alicante los 125 años de la muerte de Verdi con el concierto 'Follie! Follie!'

Fotografía de archivo del Cuarteto Sull'Aria - FUNDACIÓN MEDITERRÁNEO

ALICANTE, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Mediterráneo conmemora este jueves a las 19.00 horas en el Aula de Cultura de Alicante el 125 aniversario del fallecimiento de Giuseppe Verdi, con el concierto 'Follie! Follie!'. Las entradas pueden adquirirse a través de la web de la entidad y en taquilla, a partir de cinco euros.

El concierto estará interpretado por el Cuarteto Sull'Aria junto a la soprano Alexandra Zamfira, el tenor Quintín Bueno y la participación de Mario Muñoz como narrador, en una propuesta que combina "la música de cámara con la escena operística" para ofrecer "una experiencia musical íntima y a la vez profundamente teatral".

El programa busca proponer un recorrido por algunas de las páginas "más emblemáticas" del repertorio verdiano, en el que la voz se convierte en "vehículo privilegiado de las grandes pasiones humanas", según ha indicado la Fundación Mediterráneo en un comunicado.

Arias como 'Caro nome', 'La donna è mobile' o fragmentos de 'La traviata' permiten adentrarse en "el universo dramático de Verdi", donde "la música y la emoción se funden en una expresión directa y profundamente humana", de acuerdo con la entidad.

Junto a estas arias, el Cuarteto en mi menor de Verdi articula el programa desde una dimensión instrumental, con el fin de establecer "un diálogo entre la intimidad de la música de cámara y la intensidad de la escena operística". El resultado es "una velada que transita entre la contención y el desbordamiento emocional" y que culmina en "algunas de las escenas más reconocibles del repertorio operístico".

CUARTETO SULL'ARIA

De otro lado, el Cuarteto Sull'Aria está formado por músicos procedentes de algunas de las "principales" orquestas sinfónicas españolas y propone un formato "singular" que adapta "arias operísticas al lenguaje del cuarteto de cuerda" e incorpora "la voz y la narración para generar un nuevo relato escénico".

Así, la soprano Alexandra Zamfira y el tenor Quintín Bueno protagonizan este homenaje con un repertorio que busca poner en valor "la intensidad dramática y la riqueza vocal de la obra de Verdi, uno de los grandes compositores de la historia de la ópera".

De esta manera, el concierto pone el "broche final" al ciclo 'Invierno romántico', una programación dedicada a explorar las grandes corrientes musicales del siglo XIX desde una perspectiva "interpretativa y divulgativa".