Fundación Naturgy impulsa un plan para ayudar a 40.000 personas afectadas por la dana

El vicepresidente de la Fundación Naturgy, Jordi García Tabernero, durante el encuentro informativo 'Sumando energías por Valencia' de Naturgy en colaboración con Europa Press, en la sede CEV - Rober Solsona - Europa Press

La iniciativa, junto a entidades y administraciones, incluye la rehabilitación energética de viviendas y formación profesional

Fundación Naturgy está desarrollando el plan 'Sumando energías por Valencia' que beneficiará a cerca de 40.000 personas afectadas por la dana del pasado 29 de octubre en Valencia, y que abarca desde medidas de ayuda a la eficiencia energética de las viviendas, hasta la instalación de placas solares en escuelas y centros de personas vulnerables, pasando por programas de cualificación técnica orientados a personas en paro.

El plan se ha presentado en un encuentro informativo organizado junto a Europa Press, en el que han participado el vicepresidente de la Fundación Naturgy, Jordi García Tabernero; el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, y la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero.

El acto ha acogido también un coloquio con la intervención de la directora general de la Fundación Naturgy, María Eugenia Coronado; el CEO de Ingeus y fundador de Daleph, Gregori Cascante; la responsable de cambio climático y medio ambiente de Cruz Roja Española, Sara Casas, y el director de la Cátedra de Modelo Económico Sostenible de Valencia y Entorno, José Manuel Pastor.

El vicepresidente de Fundación Naturgy ha detallado que el plan de va a desarrollar hasta finales del año 2026 y cuenta con cuatro líneas de trabajo. La iniciativa, que ya está en marcha, da continuación a las medidas de apoyo que implementó Naturgy justo después de la emergencia, ha explicado.

En la primera línea de trabajo, "por las personas", la fundación colaborará con cerca de 30 entidades sociales del territorio y se centrará en la reparación de daños materiales desde la sostenibilidad, la eficiencia energética y ahorro.

Así, llevará a cabo medidas como la rehabilitación energética de viviendas para mejorar su aislamiento, ventilación, calefacción o la eficiencia energética y 600 auditorías de eficiencia energética en hogares las zonas afectadas; un programa de 500 bonos para el cambio de electrodomésticos de línea blanca; la instalación de paneles solares en 15 centros de atención a personas vulnerables y una convocatoria de ayudas para la rehabilitación energética de edificaciones de entidades sociales, que se encuentra abierta hasta el próximo 17 de octubre.

EDUCACIÓN, EMPLEO Y CIENCIA PARA EL FUTURO

En 'Sumando energías por la Educación', Fundación Naturgy ha desarrollado un proyecto educativo que llegará a alrededor de 130 centros educativos de 38 municipios, dividido en dos niveles de intervención, con el objetivo de desarrollar un programa pedagógico integral en materia energética y medioambiental, que fomente la inclusión y promueva las vocaciones STEM. También se instalarán placas solares fotovoltaicas en 40 centros escolares de primaria, y la realización de auditorías energéticas

La línea de empleo está relacionada con todas las actuaciones que se deben realizar en la zona afectada. Se trata de un programa gratuito de formación profesional y certificaciones oficiales dirigido a 300 personas, "generalmente" paradas de larga duración, que se centrará en "profesiones verdes con alta demanda laboral", como la instalación y mantenimiento de sistemas solares fotovoltaicos, la rehabilitación energética de edificios, o la digitalización de redes de gas. "Una formación reglada con la que van a empezar a trabajar con nosotros o con nuestros proveedores, que siempre serán de la Comunitat Valenciana", ha explicado García Tabernero.

En el eje 'Sumando energías por el Medio Ambiente', está prevista la organización de varias jornadas de voluntariado ambiental en las que se combinan limpieza, recuperación vegetal y retiro de residuos. Las intervenciones se realizarán con el apoyo de los voluntarios de Naturgy y la ciudadanía local.

Además, Fundación Naturgy impulsará análisis y foros de debate en colaboración con la Universitat Politècnica de València, entre los que destacan dos estudios sobre la resiliencia de infraestructuras energéticas y la gestión ambiental de residuos tras la dana.

"Ha pasado un año, hemos ayudado, pero parece que todavía quedan muchas cosas que hacer. Esto no va de hacer unas ayudas puntuales, sino que realmente tiene que haber un compromiso a más largo plazo. Continúan muchas de estas necesidades en infraestructuras, en viviendas, en centros educativos, etc", ha expuesto el vicepresidente de la Fundación Naturgy, que ha asegurado que la compañía es "una empresa privada pero de servicio publico".

"DEJAR HUELLA EN EL TERRITORIO Y LAS PERSONAS"

Por su parte, la directora general de la fundación ha señalado que esta iniciativa "pretende dar una solución integral a todas aquellas necesidades que dejó la dana tras su paso", aunando "el conocimiento de la Fundación durante estos últimos 30 años y poniendo ese conocimiento a servicio de la comunidad" de la mano de las entidades sociales y las administraciones. Así, se presenta tras "muchísimos meses de trabajo" con la Generalitat y el tercer sector, en un proceso de escucha y cooperación para que el plan "pueda ser efectivo, que deje huella realmente en el territorio y en las personas".

"'Sumando energías por Valencia' es una apuesta con acciones concretas de corto y medio plazo pero con una visión de futuro para apoyar a las personas, para impulsar la educación, para abrir oportunidades laborales y apoyar y trabajar en la recuperación del territorio", ha destacado María Eugenia Coronado durante el coloquio.

Por su parte, desde Cruz Roja, Sara Casas, ha subrayado que la transición energética tiene que ser también "una transición social". "Tenemos que poner en el centro a las personas, como bien refleja el plan. Hay que saber escuchar a esas comunidades y tiene que partir de esas comunidades. Pero las comunidades, a veces, necesitan ser guiadas y acompañadas. Por eso, es muy importante que en este plan, además, se destaque no solo el papel de las personas, sino también el papel de las personas voluntarias".

Asimismo, José Manuel Pastor ha recordado que las inundaciones en Valencia afectaron a cerca de "100.000 viviendas, un millón de personas, también afectadas, miles de kilómetros de carreteras, de vías férreas, el 10% del tejido económica" y causaron más de 220 muertes. "Ha habido un shock tremendo, una destrucción importantísima del stock de capital productivo. Va a comprometer seriamente el crecimiento a futuro", ha indicado, antes de destacar que las medidas de Fundación Naturgy se alinean con las necesidades y conclusiones planteadas en los análisis de la UV.

Gregori Cascante ha puesto en valor que el proyecto de Fundación Naturgy da respuesta a la "falta de especialistas" que encuentran las empresas en algunos ámbitos que en este caso están relacionados con la reconstrucción, y las necesidades de personas alejadas del mercado de trabajo que precisan de un acompañamiento para su inserción laboral.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Por su parte, la vicepresidenta primera Susana Camarero ha destacado que la de Naturgy fue una de las primeras llamadas que recibió en la dana para ofrecer ayuda, y ha agradecido a la empresa su colaboración. "Habéis demostrado que la verdadera fortaleza de una sociedad se mide en la capacidad de estar presente cuanto más y cuando más se les necesita. Y habéis estado ahí y estáis ahí y vais a seguir estando ahí", ha destacado.

El presidente de la CEV, Salvador Navarro, ha afirmado que "en un contexto global cada vez más complejo marcado por la transición energética", la colaboración público privada "deja de ser una opción para convertirse en una condición imprescindible del éxito".