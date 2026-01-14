La Fundación Premios Rei Jaume I defiende en Madrid la conexión entre ciencia y empresa como "motor de competitividad"

Presentación en Madrid de los Premios Rei Jaume I - FUNDACIÓN PREMIOS REI JAUME I

VALÈNCIA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Premios Rei Jaume I ha defendido este miércoles en Madrid la conexión entre ciencia y empresa como "motor de competitividad" y su contribución "esencial" en el crecimiento de la sociedad, en un acto organizado por la entidad con la colaboración de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) y la Cámara de España.

Durante la jornada, la organización de los premios ha recordado que el plazo para proponer candidatos a las diferentes categorías está abierto hasta el próximo 16 de marzo a través de la web oficial www.fprj.es, según ha informado la organización cameral en un comunicado.

El objetivo de esta iniciativa itinerante, que ya ha visitado ciudades como Zaragoza, Bilbao, Barcelona, Sevilla, Santiago, Pamplona y Málaga, es "acercar el mundo de la empresa a la ciencia e investigación, cuya contribución es esencial para el crecimiento y la evolución de la sociedad".

En el acto de bienvenida, el presidente de Cámara de España, José Luis Bonet, ha asegurado que existen oportunidades para que las empresas españolas "mejoren su capacidad competitiva ampliando la cooperación con el ámbito universitario" y ha abogado por "propiciar el acercamiento del mundo académico al tejido productivo y aumentar así, el retorno a la colectividad".

Para Bonet, "conectar universidad y empresa es la vía más directa para afianzar el crecimiento de la economía española" e iniciativas como los Premios Rei Jaume I permiten "caminar hacia ese objetivo", al reconocer el talento y la dedicación de investigadores y emprendedores que, "con su esfuerzo, contribuyen al avance y el bienestar de nuestra sociedad e impulsar la conexión entre la Universidad y la empresa".

El presidente de la Fundación y presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, ha reivindicado el papel de estos galardones como los "más relevantes" del país en su categoría.

Boluda ha destacado que la ciencia, la investigación, la tecnología y la empresa son "pilares fundamentales" para el desarrollo del país y ha subrayado que, sin estas cuatro actividades, que exigen un esfuerzo y dedicación "enormes", no existe el avance.

REDUCIR LA "EXCESIVA" DEPENDENCIA PÚBLICA

Durante su intervención, Boluda también ha hecho un llamamiento directo al sector empresarial y a la sociedad civil: "Debemos aspirar a reducir la excesiva dependencia pública en estos ámbitos y asumir mucha más responsabilidad desde el sector privado". En este sentido, ha recordado que las regiones líderes en el mundo, de Europa y de España, en I+D+i, son aquellas donde la empresa privada se implica "más profundamente".

Por su parte, Javier Quesada, presidente ejecutivo de los Premios Rei Jaume I, ha sido el encargado de dar a conocer los Premios Rei Jaume I en Madrid, su trayectoria de las siete categorías que se premian (Investigación Básica, Investigación Médica, Nuevas Tecnologías, Revelación Empresarial) sus premiados y sus fines principales.

Con esta presentación, se ha pretendido trasladar que el prestigio de los premios "proviene del apoyo institucional y empresarial y, por otro lado, del nivel de su jurado, compuesto, entre otros, por cerca de veinte Premios Nobel cada año. Tanto es así, que es el evento de Europa que más Premios Nobel reúne".

Quesada ha destacado la importancia de la ciencia, la investigación y el emprendimiento en España: "hay que establecer prioridades. Si no se invierte en ciencia una parte significativa del PIB, las consecuencias serán gravísimas y cuanto más tarde la empresa en aproximarse a la ciencia y a la tecnología, y a la inversa, más tarde se abra el sistema científico a los retos empresariales, más riesgo correrá España de caer en la segunda o tercera división internacional".