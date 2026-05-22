Fúnez asegura que el gobierno de Feijóo tendrá la dependencia como una de sus "prioridades esenciales"

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez - PP

CASTELLÓ 22 May. (EUROPA PRESS) - -

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha asegurado este viernes en Castellón que el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo tendrá la dependencia como una de sus "prioridades esenciales", junto con el Sistema Nacional de Salud.

"Somos una población tremendamente envejecida, con una gran esperanza de vida, que es muy positivo, pero refleja que se van a tensionar mucho los servicios públicos sanitarios y los de dependencia", ha dicho.

Por lo tanto, Fúnez considera importante empezar a actuar ya. "Es necesario que nos adelantemos a la tensión que puede venir a esos servicios y que nos dediquemos a hacer sostenible el sistema de ayuda a la dependencia", ha indicado.

Además, la dirigente del PP ha subrayado que las familias son "grandes cuidadores y están sosteniendo en gran medida el sistema de cuidados del país", y por tanto hay que hacer que las ayudas "no solo se anuncien y solo se les diga a las comunidades autónomas por parte del gobierno de Pedro Sánchez 'yo legislo, yo invito, pero pagan esa invitación las comunidades'".

"Vamos a reclamar ayudas directas que lleguen en tiempo y forma a las familias y a los dependientes, pero que el Gobierno de España se haga corresponsable, como dice la Ley de Dependencia, que establece que el 50 por ciento debe ponerlo el Gobierno y, en este momento, a la Comunitat Valenciana el Gobierno le debe 4.000 millones de euros", ha criticado.

Así, Fúnez ha señalado que van a reclamar que el Gobierno "cumpla y no se dedique solo a anunciar nuevos derechos, sino que sea corresponsable, y esa cogobernanza pasa por hacer sostenible económicamente el sistema de ayuda a la dependencia".

"También tenemos que pensar en la dependecnia como foco de generación de puestos de trabajo, que ahora están muy feminizados pero que fijan población al terreno, y tener un buen sistema de ayuda a la dependencia significa que esos servicios de ayuda a domicilio lleguen a los pueblos, pero también que fijemos la población al terreno y mantengamos los pueblos vivos", ha concluido.