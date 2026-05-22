Fúnez sobre la imputación de Zapatero: "Es tremendamente grave lo que ocurre y España se merece un gobierno honrado"

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez - PP

CASTELLÓ 22 May. (EUROPA PRESS) - -

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha señalado hoy que es "tremendamente grave" que por primera vez en la historia haya un expresidente del Gobierno -José Luis Rodríguez Zapatero- "que ha sido investigado por cuatro delitos muy graves", y "es muy grave saber que sus hijas se estaban beneficiando de los negocios del padre y cómo una empresa que no tenía ningún cliente transfería medio millón de euros a la empresa de las hijas de Zapatero".

Fúnez ha realizado estas declaraciones durante la visita que ha realizado hoy a la provincia de Castellón, donde ha estado en Vila-real y en la capital de La Plana.

"Es tremendamente grave también conocer cómo la mujer de Rodríguez Zapatero y él tenían una cuenta con un millón y medio de euros sin saber exactamente de dónde proceden los fondos, así como saber que si no llega a ser porque Pedro Sánchez está en el gobierno y hay un Consejo de Ministros presidido por él posiblemente no estaríamos hablando de estos supuestos delitos y de esta imputación", ha dicho.

Según ha apuntado, "la España real es la de la mayoría de los españoles que se dedican a trabajar y a pagar sus impuestos para tener mejores servicios públicos, mientras que otros parece que solo están pensando en las mordidas, en las redes de influencia y en los casos de corrupción que, por desgracia, según conocemos, asolan cada vez más al sanchismo".

"Algunos se han hecho ricos con el dinero de todos los españoles, algunos ministros que hoy están en prisión, exministros, intermediarios e, incluso, el expresidente del gobierno, Rodríguez Zapatero", ha manifestado Fúnez.

"Lo que estamos conociendo en los últimos días es extremadamente grave, pues Pedro Sánchez ha convertido el PSOE en un partido donde se equipara ser socialista a ser comisionista, y donde lo único que pueden hacer los socialistas todos los días es defender a un nuevo imputado", ha dicho. Al respecto, ha destacado Fúnez que cree que se está en puertas de que lo mismo que ocurrio con Ábalos, Cerdán y Koldo, dentro de unos días Sánchez diga que "casi no conoce a Zapatero de nada".

La 'popular' ha recordado que Rodríguez Zapatero está siendo investigado por "una trama criminal, por blanquear capitales, por falsedad de documento público y por tráfico de influencias, delitos muy graves". "Es tremendamente triste que eso ocurra en un país como España, pues no estamos hablando de un socialista de base, sino de una personas que fue secretario general del PSOE, de un expresidente del gobierno, del mentor de Pedro Sánchez, de un referente y de un expresidente del gobierno que utilizaba un despacho del PSOE para trabajar en esa red de tráfico de influencias que se está investigando", ha subrayado.

"EL PP NO SE QUEDARÁ DE BRAZOS CRUZADOS"

"El PP no se va a quedar de brazos cruzados ni ante el auto judicial que se ha conocido ni ante lo que se está conociendo a través de los medios de comunicación, pues España no se merece un gobienro así, sino un gobierno honrado, y el gobierno sanchista es lo más alejado que hemos visto nunca en democracia de un gobierno honrado", ha explicado Fúnez.

La dirigente del PP ha recordado que su partido actuará en España y ante la UE. Así, ha indicado que amplicarán el listado de comparecientes en la comisión de investigación de la SEPI en el Senado, para que comparezcan, entre otros, la secretaria de Zapatero, el exministro de Venezuela Manuel Aarón Fajardo y el exministro y gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá.

También ha añadido que actuarán en la UE y pedirán que se investigue y se pida explicaciones a Zapatero "sobre los 56 millones de euros que fueron destinados a Plus Ultra, negocios que se estaban produciendo mientras todos los españoles estábamos viviendo la pandemia".

MOCIÓN DE CENSURA

Preguntada si el PP se plantea una moción de censura contra el Gobierno, Fúnez ha señalado que, antes de la moción de censura, hay un paso previo. "En cualquier país democrático en una situación como esta no estaríamos hablando de moción de censura, sino de disolución de las Cortes y dimisión del presidente del Gobierno, y no solo por la imputación de Zapatero, pues llevamos un año y medio o dos años en los que hemos conocido cómo han imputado a su mujer, a su hermano, a dos de sus secretarios de organización y una persona de máxima confianza como era Koldo", ha añadido.

"El presidente del Gobierno debería tener la decencia, que le está faltando, para dimitir y dar la cara ante los españoles y pedir perdón", ha concluido.