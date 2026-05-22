Fúnez (PP) pide a Sánchez que "se moje" en la huelga de médicos: "Se le está haciendo daño al Sistema Nacional de Salud"

Carmen Fúnez junto a la presidenta del PP de Castellón, Marta Barrachina - PP

CASTELLÓ 22 May. (EUROPA PRESS) - - La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, y ha pedido hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se "moje" en la huelga de los médicos y ponga una solución, pues -según ha dicho- "se le está haciendo mucho daño al Sistema Nacional de Salud, que es algo que cohesiona y que garantiza la igualdad de los españoles ante los servicios públicos más esenciales, como es el de la sanidad".

La dirigente 'popular', que ha realizado estas declaraciones durante la visita que ha realizado a Vila-real (Castellón), ha recordado que ya van diez meses de huelgas, concentraciones y de manifestaciones "por la incapacidad del Gobierno de resolver un problema al que la propia ministra no ha dado respuesta porque está instalada en el sectarismo y porque no está escuchando a los profesionales sanitarios".

Según ha apuntado, "como consecuencia de estos meses de huelga sanitaria están aumentando las listas de espera, pues desde que comenzaron las huelgas y manifestaciones se han suprimido consultas, actos médicos, operaciones y en este momento son más de tres millones los actos médicos cancelados".

"En sanidad, cuando se llega tarde, a veces ya no se llega, y son tremendamente graves las consecuencias que pueden tener esos actos médicos cancelados, y los responsables son la ministra, Mónica García, y el presidente del gobienro por no haber dado solución y no haber apostado por poner más recursos y garantizar el diálogo con los médicos y con los distintos sectores sanitarios", ha subrayado Fúnez.

"Entiendo que ante esto los españoles digan qué están haciendo con mi dinero, con mis impuestos y con los recursos públicos", ha concluido.