Gabriel Rufián y Mónica Oltra protagonizarán el 19 de junio en València un acto sobre el futuro de la izquierda

Gabriel Rufián y Mónica Oltra protagonizarán el 19 de junio en ValÈncia otro acto sobre el futuro de la izquierda - REMITIDA A EUROPA PRESS

MADRID/VALÈNCIA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, compartirá el 19 de junio un acto con la futura aspirante a liderar la candidatura de Compromís al Ayuntamiento de València y exvicepresidenta autonómica, Mónica Oltra, para reflexionar sobre el futuro de la izquierda, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras del encuentro.

La cita tendrá lugar en València, en el Parque de Cabecera a partir de las 19 horas del viernes 19 de junio, y se producirá después de que el diputado republicano se abriera a la posibilidad de encabezar una candidatura de la izquierda si eso contribuía a la unidad de este espacio político a la izquierda del PSOE.

A su vez, Oltra está a la espera de que Compromís formalice que será la cabeza de lista de la coalición valencianista a la próximas elecciones municipales en València, donde aspira también a aglutinar una lista de unidad. Compromís per València celebrará próximamente una asamblea extraordinaria, en una fecha que acordará con la propia Oltra, para ratificar su candidatura.

Fuentes del entorno de Mónica Oltra explican que este acto se puede enmarcar dentro del movimiento de impulsar "una candidatura de desborde" y de aglutinar a la izquierda.

Por su parte, Rufián ha mantenido hasta la fecha otros dos encuentros públicos con dirigentes de izquierda para reflexionar sobre el futuro del espacio. Primero coprotagonizó en febrero un diálogo con el dirigente de Más Madrid Emilio Delgado y en abril fue el turno de compartir escenario con la eurodiputada de Podemos, Irene Montero. En el caso de los 'morados', han postulado la posibilidad de un tándem electoral entre la exministra de Igualdad y Rufián.

También Oltra compartió acto en abril con Irene Montero, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y Rosangela Silva, la esposa del presidente de Brasil, Lula da Silva, para dialogar sobre políticas feministas y lawfare.