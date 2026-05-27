La gala de los premios ADCV 2026 reivindicará en el TEM el diseño como "compromiso" y "resistencia"

Premios ADCV 2026 - ADCV

VALÈNCIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La gala de los Premios de la Associació de Professionals del Disseny de la Comunitat Valenciana (ADCV) 2026 reivindicará el próximo 9 de junio en el TEM de València el diseño como "compromiso" y "resistencia". En la ceremonia se entregarán, también, los tres Premios Honoríficos a Nacho Lavernia (Trayectoria Profesional), Viccarbe (Innovación) y Recreo Valencia Art Book Fair (Entidades).

La ADCV reunirá en la gala a profesionales del sector y a representantes institucionales, de empresas, escuelas y otros agentes creativos para anunciar y reconocer los proyectos realizados en los dos últimos años "que mejor representan la excelencia, la innovación, la creatividad y la capacidad transformadora del diseño de la Comunitat Valenciana", según ha informado la entidad en un comunicado.

El jurado profesional que ha valorado todas las candidaturas registradas en la octava convocatoria de los galardones, que se celebran cada dos años, ha destacado que los proyectos finalistas y los premiados "sobresalen por su calidad, diversidad y por incorporar nuevas miradas sobre sostenibilidad, inclusión y diseño estratégico".

Ramón Arnau, presidente de la ADCV, ha señalado que esta edición de los premios "refleja un momento especialmente rico para el diseño de la Comunitat Valenciana, tanto por la calidad de los proyectos como por la capacidad del sector para responder, desde la creatividad y el pensamiento crítico, a los desafíos contemporáneos. Los trabajos finalistas muestran un diseño conectado con las personas, con el territorio y con la transformación social y cultural".

La convocatoria de los Premios ADCV 2026, abierta en el mes de enero, se cerró con la participación de 128 profesionales, estudios, empresas y estudiantes de diseño, con la implicación de 233 instituciones, empresas y organizaciones clientes, "datos que reflejan el alcance transversal del diseño como herramienta estratégica".

En la primera fase de evaluación, el jurado seleccionó 241 proyectos finalistas, distribuidos entre 157 trabajos de las disciplinas de diseño gráfico y digital; 55, en diseño de producto; 25, en diseño de espacios, y cuatro en otras áreas del diseño, categoría que recoge prácticas emergentes vinculadas a la investigación, el diseño social, de servicios o estratégico.

El jurado ha designado los diseños que serán reconocidos con los galardones 'Oro' y 'Plata' en las distintas categorías. Además, ha elegido aquellos proyectos merecedores de los 'Premios Impacto Positivo', que reconocen propuestas destacadas por su contribución a la mejora social, ambiental, cultural o económica.

Las candidaturas de las categorías de diseño gráfico, digital y otras áreas han sido evaluadas por Roser Padrés, directora de arte y diseñadora gráfica en Estudio Padrés; Julián Garnés, cofundador y director creativo de Rubio y del Amo, e Isa Ludita, cofundadora y CEO de La Nave Nodriza.

Por su parte, las englobadas en las disciplinas de diseño de producto y espacios han contado con las deliberaciones de Ester Pujol, socia fundadora de Nahtrang; Ander Lizaso, diseñador de producto en Ander Lizaso Studio, y Tomás Alia, diseñador de interiores y arquitecto, reconocido por su labor de difusión internacional del diseño y la artesanía.

CATÁLOGO ONLINE

Todos los proyectos finalistas y premiados formarán parte del catálogo online permanente y de la publicación impresa de los Premios ADCV 2026, con lo que contribuirán "a la difusión y reconocimiento del talento creativo de la Comunitat Valenciana y al posicionamiento del diseño del territorio como práctica consciente, crítica y comprometida".

Además, los premiados serán objeto de una exposición abierta y gratuita, que se instalará en el edificio de Las Naves de Valencia Innovation Capital. En el plano internacional, la ADCV ha reforzado en los Premios 2026 su alianza con los iF Design Awards, de manera que los proyectos finalistas y premiados "accedan en condiciones ventajosas a este certamen de referencia, favoreciendo la proyección exterior del diseño de la Comunitat".