Galán (Iberdrola) urge a crear un modelo energético que "rompa" la dependencia de la UE y avisa del exceso de burocracia

El presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, (imagen de archivo) - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha urgido a la Unión Europea a implantar un nuevo modelo energético basado en la electrificación y el uso de fuentes autóctonas para "romper" la dependencia exterior del 60 % que mantiene en combustibles fósiles, al tiempo que ha advertido de que la burocracia y la lentitud en los procesos de autorización suponen un "cuello de botella" que "paraliza" los avances en renovables.

Así lo ha señalado durante su intervención en el Eurochambres Congress 2026 que se celebra este lunes en València, donde ha pronunciado la ponencia Electrificación: la clave de la competitividad y la seguridad de Europa'.

Galán ha expuesto que "hay pocos sectores que sean tan relevantes en Europa en este momento concreto para mantener la autonomía estratégica y la competitividad que la energía". Así, ha señalado que las crisis energéticas son cada vez más frecuentes y ha puesto el foco en "la vulnerabilidad de la Unión Europea ante las sacudidas de los mercados del petróleo y el gas".

El presidente de Iberdrola ha señalado que "el 60 % de nuestro consumo energético en Europa sigue siendo importado, principalmente en forma de petróleo y gas", y que "las únicas fuentes de energía autóctonas son las renovables y la nuclear, pero incluso en el caso de la energía nuclear existen muchas dudas sobre si mantener operativas las centrales o no". Una situación "común en los países europeos".

"Desde la dependencia energética del 80 % en España e Italia, pasando por el 70 % en Alemania y el 60 % en Francia, todos los Estados miembros dependen de la energía exterior" y las importaciones de energía han superado el 2 % del PIB europeo. "Y estas cifras aumentarán aún más este año, en 2026, debido a la volatilidad de los combustibles fósiles", ha advertido.

Por ello, ha señalado que "necesitamos un nuevo modelo energético para romper esta dependencia", ha defendido el empresario, antes de insistir en que "estamos hablando de nuestra propia seguridad".

AUMENTAR LA ELECTRIFICACIÓN CON FUENTES AUTÓCTONAS

En este marco, Galán ha abogado por aumentar la electrificación mediante fuentes locales y ha comentado que "ya contamos con tecnologías eficientes en el lado de la demanda que funcionan con electricidad en lugar de combustibles fósiles", por ejemplo en el sector del transporte y los hornos industriales. Además, ha apuntado que "la digitalización, los centros de datos y la inteligencia artificial han surgido como un nuevo y potente vector en el ámbito energético".

El directivo ha valorado que "la Unión Europea ha convertido la electrificación en la piedra angular de sus políticas industriales energéticas". Galán ha señalado que "Europa ha implementado la normativa necesaria para hacer realidad esta ambición" y ha remarcado que el Plan de Acción para la Electrificación presentado en julio y sus paquetes de medidas establecen el objetivo de duplicar la cuota de electricidad en el consumo energético totalen los próximos 15 años. Esto, según el presidente de Iberdrola, hará mejorar el balance comercial e implicará que "no estaremos expuestos a crisis energéticas".

REDES Y ALMACENAJE

Ignacio Sánchez Galán ha subrayado que "las redes son la columna vertebral de la electrificación" y ha indicado que el Plan de Acción para las Redes Eléctricas de la UE "busca alcanzar un ambicioso objetivo de inversión de 600.000 millones de euros en los próximos cinco años destinados a la transmisión y distribución", pero que para desarrollarlo "es necesario crear los incentivos adecuados, acelerar la concesión de permisos y mejorar la planificación y la coordinación".

El presidente de Iberdrola también ha instado a "seguir promoviendo fuentes de energía propias, fiables y competitivas".Galán ha apuntado que el plan 'REPowerEU' de la Comisión tenía precisamente como objetivo fomentar el despliegue de las energías renovables para reducir la dependencia energética, pero ha advertido del "cuello de botella" que suponen "los procesos de autorización".

"En muchísimos casos, obtener todas las aprobaciones lleva seis o siete años, mientras que la construcción de una nueva central eléctrica o de una nueva infraestructura de transporte o distribución requiere apenas unos meses. La burocracia retrasa y paraliza las actuaciones necesarias para avanzar con la rapidez requerida", ha denunciado.

En cuanto a la energía nuclear, ha señalado que "ya hay países que están prolongando su vida útil" y que "en el caso de España, estamos ampliando la vida útil de las centrales hasta los 40 o 45 años; por tanto, aún les queda un largo periodo de funcionamiento". "El objetivo de esta prolongación es garantizar la seguridad del suministro, la competitividad y la reducción de emisiones en toda Europa", ha comentado.

"Aunque el consumo ya está creciendo, todavía existen barreras para la electrificación que la Comisión está tratando de superar", ha señalado Galán. En ese sentido, ha indicado que los contratos de compra de energía a largo plazo, los llamados PPA, siguen teniendo una menor adopción que en Estados Unidos y ha abogado por fijar un precio a 15 o 20 años, "eliminando así cualquier volatilidad". Para impulsar estos planes, es necesario "la eliminación de la incertidumbre regulatoria y de los complejos procesos administrativos".

CRITICA LA CARGA FISCAL

Como segunda barrera ha apuntado a la fiscalidad, y ha denunciado que "hoy en día, los impuestos y las tasas representan, de media, el 40 % de las facturas energéticas". Ha destacado que en algunos países, como España, esta cifra supera el 50 %.

Galán ha criticado que "la carga fiscal sobre la electricidad es mucho mayor que sobre el gas", porque "Europa importa gas, y este tributa entre seis y siete veces menos que la electricidad", con lo que "estamos otorgando una gran ventaja económica a los combustibles fósiles gracias a este sistema fiscal, vigente en la mayoría de los países europeos".

En ese sentido, ha advertido que "los europeos nunca podremos ser tan competitivos como los estadounidenses al importar gas de Estados Unidos", que actualmente es la principal fuente de importación de gas, porque tras licuarlo y transportarlo, "cuando llega a los puertos europeos, el precio se triplica. Por tanto, nunca podremos generar energía a un coste menor utilizando las mismas fuentes que ellos emplean para la generación".

Galán ha señalado que se prevé una inversión media anual de 200.000 millones de euros en electricidad en Europa, pero que ante la "gran competencia a nivel mundial", "la única forma de atraer los fondos necesarios para Europa y maximizar los resultados es garantizar la estabilidad regulatoria, la previsibilidad y el respeto al Estado de derecho". A su juicio, "el dinero está llegando a Estados Unidos precisamente porque allí se facilitan las cosas en muchos otros ámbitos".

Galán ha apuntado que "invertir en electrificación respalda el empleo en Europa" e impulsa su dedarrollo económico y social, y que Europa podría alcanzar sus objetivos "destinando tan solo la mitad de los 400.000 millones de euros que gastamos anualmente en la importación de petróleo y gas". "Si destinamos a la electrificación la mitad de los fondos que actualmente gastamos en importaciones, en pocos años seremos autosuficientes, más resilientes y más competitivos", ha destacado.

Finalmente, ha señalado que la UE tiene "ideas muy claras" pero "hay muchos países que no miran al largo plazo", un problema en el que influyen las elecciones. "Estamos arriesgando demasiadas cosas, si no aplicamos las políticas adecuadas en todos los sectores nos vamos a convertir en una región irrelevante en este mundo", ha alertado.