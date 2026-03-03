Gandía y Solanes se disputarán el Rectorado de la Universitat de València en la segunda vuelta de las elecciones

El catedrático de Economía Financiera y Contabilidad Juan Luis Gandía y la catedrática de Filosofía del Derecho Ángeles Solanes - UV

VALÈNCIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Economía Financiera y Contabilidad Juan Luis Gandía y la catedrática de Filosofía del Derecho Ángeles Solanes se disputarán el Rectorado de la Universitat de València (UV) en la segunda vuelta de las elecciones, que se celebrará el próximo 12 de marzo.

Ambos han sido los candidatos más votados en la jornada electoral que ha desarrollado este martes la institución y a la que han concurrido un total de cuatro aspirantes: Gandía y Solanes, además del doctor en Filología Clásica Carles Padilla y el catedrático de Trabajo Social y Servicios Sociales Fran Ródenas.

Los resultados del voto ponderado, que ha anunciado esta noche la Comisión Electoral, han dejado a la opción de Juan Luis Gandia a la cabeza, con más del 45% del voto ponderado con el 96% del escrutinio, seguida de la de Ángeles Solanes, que ha recabado en torno al 34%. Los otros dos candidatos, Carles Padilla y Fran Ródenas quedan fuera de la carrera por convertirse en rector de la Universitat.

Al no obtener ninguna de las candidaturas la mayoría absoluta del voto ponderado, habrá una segunda vuelta el 12 de marzo.

Así las cosas, Juan Luís Gandia o Ángeles Solanes sucederán a la actual rectora, Maria Vicenta Mestre, cuyo mandato concluye tras agotar las dos legislaturas de cuatro años (el máximo permitido por la anterior norma).