Garantizada "al 100%" la reubicación de los niños de la guardería de Algemesí cuya propietaria fue detenida por maltrato

VALÈNCIA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación de la Generalitat subraya que está "garantizada el 100% de la reubicación de cada uno de los alumnos" de la guardería de Algemesí (Valencia) cuya propietaria ha sido detenida por presunto maltrato a menores.

Este lunes se conoció que agentes de Policía han arrestado a esta mujer, que supuestamente zarandeaba, vejaba, golpeaba y encerraba en habitaciones contiguas sin vigilancia a los menores, de entre nueve meses y tres años.

Al respecto, la directora territorial de Educación, Inma Murgui, ha explicado que la administración ha puesto en marcha el protocolo "desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de esta noticia".

"Destacamos la colaboración, coordinación y comunicación fluida que ha habido entre el Ayuntamiento de Algemesí, los centros de Educación Infantil y la Dirección General de Centros e Inspección Educativa", remarca Murgui, que apunta que "tenemos garantizada el 100% de la reubicación de cada uno de los alumnos afectados".

Igualmente, el Ayuntamiento de Algemesí también ha resaltado la colaboración con la Conselleria de Educación para, una vez filiadas las familias afectadas por el cierre, "ofrecer alternativas rápidas y urgentes que puedan garantizar su escolarización en otros centros, priorizando, en todo momento, el bienestar de los menores afectados y la tranquilidad de sus familias".

La detención de la responsable de la guardería tuvo lugar el pasado viernes por la tarde y fue puesta a disposición judicial en el mismo día.

MEDIDAS CAUTELARES

El titular de la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alzira, en funciones de guardia, recibió a la detenida y acordó su libertad provisional con una serie de medidas cautelares como la prohibición de aproximación y de comunicación por cualquier medio con los menores matriculados y acudir al centro mientras se tramita la causa judicial.

Además, le prohíbe desempeñar cualquier actividad laboral, retribuida o no, que esté relacionada con menores, en ese tiempo. La detenida está investigada en un procedimiento abierto inicialmente por delitos de maltrato habitual a menores de edad y un delito continuado de vejaciones injustas a menores.

VECINOS ESCUCHABAN GRITOS

Vecinos de las fincas próximas al centro infantil han asegurado a los medios de comunicación que los problemas se arrastraban "desde hace años". Uno de ellos, Salva, ha manifestado que la comunidad de vecinos de uno de los inmuebles había intentado denunciarlo, pero "por ser acusaciones tan graves y no tener pruebas contundentes no se ha podido hacer nada" hasta que trabajadoras han podido tomar desde dentro imágenes.

"Queríamos denunciar todos los gritos que escuchábamos. Había insultos y gritos que no tocaban a niños de menos de tres años", relata este ciudadano.