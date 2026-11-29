El número 1 de la lista de Vox al Congreso de los Diputados por Alicante, David García. - VOX

ALICANTE, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número 1 de la lista de Vox al Congreso de los Diputados por Alicante, David García, ha animado a "llenar las urnas a tope" en una cita electoral que ha calificado como "de las más importantes de la democracia, si no la que más".

García, que ha ejercido su derecho al sufragio en el colegio Jaime I en Sant Vicent del Raspeig, ha dado las gracias "a todas las personas que están trabajando para que se desarrolle esta jornada electoral con total normalidad, especialmente a los más de 1.400 apoderados que hay en la provincia de Alicante de Vox, que cubren prácticamente la totalidad de todos los colegios electorales".

El candidato ha animado a la ciudadanía a acudir a los colegios electorales: "La gente tiene que salir a votar, no tiene que quedarse en casa, tiene que ser consciente de la importancia de esta cita electoral. Yo creo que es de las citas electorales más importantes de la democracia, si no la más, y creo que llenando las urnas a tope, llenando las urnas de votos, es la única forma de parar cualquier intento del Partido Socialista por hacer cualquier manipulación o trampa, como hemos visto que ha pretendido con esa ley de nietos".

RODIL: "ILUSIÓN Y ESPERANZA"

Por su parte, la portavoz de la formación de Santiago Abascal en el Ayuntamiento de Elx y candidata al Senado por Alicante, Aurora Rodil, ha afirmado que esta es una jornada "llena de ilusión y de esperanza en un cambio" de Gobierno, para lo que ha deseado que haya "mucha participación".

"España está en nuestras manos, es un momento crucial", ha manifestado tras votar en el colegio ilicitano Miguel de Cervantes.