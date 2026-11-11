Garriga (Vox) acusa al Gobierno de intentar "tumbar la voluntad popular" al llevar al TC la prioridad nacional

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, atiende a los medios en València - Vox

VALÈNCIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha acusado al Gobierno de España de intentar "tumbar la voluntad popular" al llevar al Tribunal Constitucional (TC) la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat para 2026, que recoge por primera vez el concepto de prioridad nacional, y ha defendido que esta norma nace con la "voluntad mayoritaria" de los valencianos, dado que fue aprobada por mayoría absoluta en Les Corts.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios tras visitar el Mercado Municipal de Torrefiel, en València, un día después de que el Consejo de Ministros haya aprobado interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de acompañamiento por contradecir "condiciones básicas como la igualdad entre personas". De los 200 artículos de la norma --aprobada por PP y Vox en Les Corts a finales de julio--, el Gobierno quiere impugnar 20, entre ellos el principio de 'prioridad nacional' en el acceso a vivienda y prestaciones sociales.

"Hemos conocido que el Gobierno de España ha decidido recurrir la ley de acompañamiento de los presupuestos de Valencia al Tribunal Constitucional de --Cándido-- Conde Pumpido y del Fiscal General de --José Luis-- Rodríguez Zapatero. Eso entendemos que lo ha hecho, no porque haya algún tipo de discrepancia jurídica, porque sabemos que no la hay, sino el motivo por el cual pretende recurrirla demuestra que es el último intento de un Gobierno en absoluta descomposición que intenta utilizar, una vez más, una institución del Estado para tumbar la voluntad popular", ha argumentado.

Ante esta situación, Garriga ha asegurado que los valencianos "deben saber qué es lo que quiere recurrir el Gobierno de España y Pedro Sánchez", que es "la prioridad nacional, es decir, que los españoles dejen de ser los últimos en el acceso a una ayuda social o una vivienda". Pero también, ha continuado, "el PSOE quiere recurrir que se impida que el burka o el niqab se vea con normalidad en nuestras calles".

"El Gobierno y el PSOE quieren recurrir que los menas sean devueltos con sus padres a sus países de origen y el Gobierno y Pedro Sánchez quieren recurrir, en definitiva, que la ideología no sea la que empape toda la educación en Valencia", ha agregado el secretario general de Vox.

Con todo ello, Ignacio Garriga ha sostenido que el PSOE "demuestra, una vez más, que no quiere respetar la voluntad mayoritaria" porque la ley de acompañamiento, ha recalcado, fue aprobada "con mayoría absoluta" en Les Corts Valencianes y surge, "evidentemente, de una votación en las elecciones regionales, es decir, de una voluntad popular de los valencianos".