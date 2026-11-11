Garriga (Vox) avisa que el 29N podría ser "la última oportunidad para revertir el caos" provocado por Sánchez en España

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, visita el Mercado Municipal de Torrefiel, en València - Vox

VALÈNCIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha avisado que la cita electoral del próximo 29 de noviembre podría ser "la última oportunidad para revertir el caos" que, según la formación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha provocado en España. "Siempre que ha podido, ha trabajado en contra de los intereses de los españoles", ha denunciado sobre el Ejecutivo central, al tiempo que ha reivindicado la necesidad de un cambio de Gobierno.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios tras visitar este miércoles, en plena jornada de huelga general, el Mercado Municipal de Torrefiel, en València, donde ha estado acompañado por el cabeza de lista de Vox al Congreso por Valencia el 29N, Ignacio Gil Lázaro, y el número dos de la candidatura al Senado con el PP y exconseller de Agricultura José Luis Aguirre.

"Llevamos ocho años sufriendo un Gobierno, un Partido Socialista que ha gobernado en contra de los intereses de los españoles y siempre que ha tenido oportunidad lo ha demostrado", ha afirmado Garriga, al tiempo que ha hecho alusión a las "trágicas inundaciones en Valencia" el 29 de octubre de 2024, cuando "el Gobierno de España dijo aquello de quien quiera ayuda, que la pida".

También ha asegurado que el Ejecutivo central ha "abandonado" a los ceutíes, "a nuestros compatriotas en --la isla de-- El Hierro" y "no ha dudado en condenarnos a apagones, algo que nunca antes habíamos sufrido en nuestra nación porque se rendía a esas leyes ideológicas que le exigían sus socios en Bruselas".

Ante esta situación, el secretario general de Vox ha llamado a la movilización el 29 de noviembre, una cita que ha presentado como "quizás la última oportunidad para revertir el caos al que nos ha condenado Pedro Sánchez", y ha reivindicado la necesidad de que el nuevo Ejecutivo "baje los impuestos, garantice la seguridad, facilite la actividad de los pequeños y medianos empresarios y recupere el papel de la educación como ascensor social de las familias trabajadoras".