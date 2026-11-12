Garriga (Vox) tacha de "despropósito" que Marlaska ordene investigar las cargas policiales durante la huelga

Archivo - El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, en una imagen de archivo - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha calificado de "colmo" y de "un auténtico despropósito" que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, haya instado al director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, a abrir una investigación por las cargas policiales durante la huelga general del 11 de noviembre.

En estos términos se ha expresado Garriga este jueves en declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a Elche (Alicante), donde ha calificado de "fracaso estrepitoso" la jornada de paros por la vivienda y por unos salarios dignos, convocada por los sindicatos, aunque el representante de la formación que dirige Santiago Abascal cree que la impulsó el Gobierno de Pedro Sánchez.

"¿Y cuál es la respuesta, ante la violencia, ante la agresión a policías, ante el saqueo de comercios y ante el prender fuego a las calles, del Gobierno de España? Tenemos al ministro [Félix] Bolaños diciendo que ayer fue una jornada positiva. Escuchamos al presidente de la Generalitat [Salvador Illa] decir que en Cataluña ayer fue una jornada tranquila y de civismo", ha señalado.

A lo que ha añadido: "Y el colmo es escuchar esta mañana al ministro del Interior decir que va a impulsar una investigación contra los agentes que sin medios salieron a garantizar o intentar garantizar la seguridad de las calles y parar a los bárbaros que empujaba el Gobierno de España".

"Es un auténtico despropósito. El señor Marlaska debería haber investigado hace mucho tiempo por qué algunos, por órdenes del presidente del Gobierno, dejaron entrar a los invasores en Ceuta. El señor Marlaska tendría que haber investigado por qué entraron miles y miles de personas en El Hierro como pasó hace meses en Ceuta", ha apostillado.

En la misma línea, Garriga cree que Marlaska tendría que "haberse ido a su casa hace mucho tiempo y no seguir utilizando a la Policía y dejándola a los pies de delincuentes, no solo de los que están en Moncloa, sino los que ellos impulsan en las calles".

"FRACASO ESTREPITOSO" DE LA HUELGA

En este contexto, el secretario general de Vox ha asegurado que la "mal llamada huelga general" fue un "fracaso estrepitoso del Gobierno de España, del Partido Socialista y de Pedro Sánchez". "Una huelga convocada por el Gobierno de España, un hecho insólito, en la que tan solo fue secundada por menos de un cinco por ciento de los trabajadores", ha indicado.

"Es decir, una vez más, Sánchez intentando utilizar a sus altavoces, a sus milicias sindicalistas. Por cierto, unas milicias sindicalistas perfectamente subvencionadas con el dinero público de todos los españoles", ha aseverado, al tiempo que ha incidido en que "se evidenció la enorme distancia que hay entre los sindicatos y la realidad de los trabajadores".

"EL GOBIERNO DE LA VIOLENCIA"

A su juicio, "los trabajadores están hartos de no poder tener un empleo estable y un salario digno, están hartos de trabajar muchas horas y no poder acceder a una vivienda estable, digna, están hartos de tener que sufrir la inseguridad" en las "calles".

También de "no poder garantizar un futuro próspero a sus hijos" y de "ver cómo un Gobierno les utiliza a través de sus sindicatos para decir ahora que les defiende, cuando es el principal responsable de la ruina de las familias y de los trabajadores españoles", considera Garriga.

"Ayer no solo se vio un fracaso estrepitoso en torno a la convocatoria de la huelga, se vio violencia, se vio caos y se vio un Gobierno que podemos definirlo como el Gobierno de la violencia, del caos y de los instigadores de los que agredieron a policías, de los que saquearon comercios, de los que incluso llevaban explosivos y de los que quemaron mobiliario público. Eso es lo que vimos ayer por la noche", ha sostenido.

Y ha zanjado: "Eso es el resultado de que el Gobierno de Pedro Sánchez, de que el Partido Socialista, llamara a la violencia, no solo hace semanas para acudir a los actos en los que acude nuestro presidente nacional, a los que acude Vox, a los que acuden muchos españoles, sino ayer, de manera especial, en la huelga general".