Garriga (Vox) tilda la huelga de "circo general" y dice que los sindicatos son "altavoces" y "milicias de Sánchez"

El secretario general del Vox, Ignacio Garriga, atiende a los medios en València - Vox

VALÈNCIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha calificado la huelga general de este miércoles 11 de noviembre de "circo general" convocado por el Gobierno de España, al que ha acusado de utilizar a "sus milicias" de CCOO y UGT, "que son los altavoces" de un Ejecutivo central "que les ha multiplicado por cuatro las subvenciones" en los últimos años.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios tras visitar el Mercado Municipal de Torrefiel, en València, desde donde ha criticado que desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno las "ayudas directas" que reciben las organizaciones sindicales han pasado de 8,8 millones a "más de 32 millones de euros".

Al margen de ello, sobre la jornada del 11N, Garriga ha asegurado que resulta "evidente que no es una huelga general, es un circo general, que ha sido convocado por el Gobierno de España". Ante esta situación, ha resaltado que Vox está "al lado de aquellos que hoy quieren levantar sus persianas, seguir haciendo su jornada laboral y ganarse el pan para poder llevarlo a sus familias".

Además, ha confiado en que durante la jornada de este miércoles "no se sigan reproduciendo las imágenes lamentables como las que hemos visto a primera hora de la mañana" de tensión en algunos puntos de la geografía española.

"Nosotros hemos podido sortear a las milicias y los piquetes de Sánchez en las carreteras y he llegado de Barcelona a València para pasar esta jornada con mis compañeros, con los candidatos, para escuchar las verdaderas preocupaciones de los valencianos, que coinciden con la mayoría de los españoles", ha agregado.