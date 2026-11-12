Gaza en la Mostra de València: "Incluso entre bombas, la gente busca afecto, sexo o un cigarrillo"

Gaza en la Mostra - MOSTRA DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Oficial de la Mostra de València-Cinema del Mediterrani redobla su pulso competitivo con dos nuevos largometrajes: 'Chronicles from the siege', el relato de supervivencia en Gaza filmado por Abdallah Al-Khatib, y 'Hear the Yellow', de la cineasta turca Banu Sivacilos, que aborda los secretos del pasado en una Anatolia marcada por la sequía.

"Incluso en una situación tan extrema, la gente sigue buscando cosas cotidianas: afecto, sexo, un cigarrillo. Para mí era fundamental no crear un héroe ni retratar a una víctima perfecta", ha manifestado el director del primer largometraje.

Tras el impacto de su debut documental, 'Little Palestine', Al-Khatib da el salto a la ficción con un filme que entrelaza las vidas de varios ciudadanos atrapados en una ciudad sin nombre bajo la amenaza constante de los bombardeos. Su punto de partida es su propia experiencia en el campo de refugiados de Yarmouk, detalla la organización del certamen.

"Empecé con el documental porque tenía una cámara y me puse a registrar la situación --ha explicado el director--. Hay hechos que no se pueden narrar con los elementos del documental, y ahí recurro a la ficción. Cuando no puedo documentar, ficción".

La película, que busca retratar "cómo las condiciones del asedio moldean la psicología y la moral de las personas comunes", se articula en cinco relatos con un hilo conductor, el personaje de Arafat, y cinco necesidades básicas: el hambre, el cobijo, el placer, la sangre y la atención médica: "Bajo un asedio, cada día es una batalla por conseguirlas. No hay margen para pensar en la universidad o en dónde estarás dentro de cinco años. Se sobrevive al día".

El humor negro y la ternura que asoman entre las bombas no buscan aliviar al espectador, sino ser fieles a lo vivido. "Yo estuve en esa situación e hice cosas de las que hoy me avergüenzo, pero era la única manera de sobrevivir. No éramos ningunos ángeles", ha remarcado Al-Khatib.

Su objetivo es preservar la dignidad de quienes retrata: "Quiero que el público salga de las historias de Palestina con un sentimiento de solidaridad, no llorando por pena". Una urgencia que también tiene que ver con lo material: "Además de las personas, se pierden las cosas que uno quiere y las casas. El 80% de los gazatíes no tiene hogar".

La producción también ha sido una forma de resistencia. El rodaje arrancó sin subvenciones, solo con la inversión de su productor, y únicamente en la fase de posproducción recurrieron a fondos públicos de Argelia, Túnez, Marruecos y Catar: "No queríamos esperar cinco años para rodar algo que considerábamos urgente. Queríamos demostrar que se puede hacer cine sin depender de los fondos europeos y salvaguardar la independencia de la obra".

Con localizaciones en Francia, Argelia y Jordania --una persecución arranca en un país y termina en otro sin que el espectador lo note--, el equipo se volcó en el proyecto a cambio de muy poco. "Nos faltó dinero, pero la moneda con la que sacamos esto adelante fue el amor colectivo por la película", ha resumido su productor. Al-Khatib lo tiene claro: "Ni con un millón de dólares habría logrado un resultado mejor".

LAS GRIETAS DE LA TIERRA Y DE LA FAMILIA

Ocho años después de conquistar la Palmera de Oro con 'Güvercin' ('The Pigeon'), que también se llevó los premios al mejor actor, guion, fotografía y banda sonora, Banu Sivaci vuelve a la Sección Oficial con 'Hear the Yellow', estrenada en el Forum de la Berlinale. La película sigue a Suna, una cantante que regresa a la aldea de su infancia cuando la sequía ha agrietado la tierra y la casa familiar se desmorona al mismo ritmo que los lazos entre sus habitantes.

La cineasta no ha podido acompañar su filme porque, según ha explicado su protagonista, la cantante lírica Selva Erdener, no logró obtener el visado para viajar a España, ni siquiera una cita para tramitarlo: "Ella lamenta muchísimo no haber podido estar aquí".

Solista de ópera con una larga carrera internacional, de Países Bajos a Nueva York, Erdener debuta como protagonista en el cine gracias a un mensaje inesperado de Sivaci, a quien no conocía. "Desde niña, mi mayor ilusión era actuar en una película. Le dije que sí de inmediato", ha recordado.

En el conservatorio confesaba a sus compañeros que en realidad quería ser actriz de cine: "Tenía dos sueños, ser actriz y ser cantante, y al final no tuve que elegir". Reconoce que los primeros días de rodaje le costaron, porque no sabía "lo que significaba cargar sobre los hombros un largometraje entero", pero poco a poco se sintió cada vez más cómoda.

Para construir a Suna, la actriz se dejó llevar por el entorno natural y por los animales que pueblan la historia, atenta a cómo reaccionaba su cuerpo y cómo miraban sus ojos: "En nuestra película hay muchas grietas: las de las heridas profundas dentro de la familia y las provocadas por la sequía".

El filme subraya la lucha contra un problema que hoy golpea a todo el planeta, pero también lo tensas que pueden llegar a ser las relaciones familiares, y plantea "uno de los dilemas más importantes de nuestro tiempo: irse o quedarse", y si la felicidad está en marcharse o en enfrentarse a las propias verdades.

Sobre la música, central en la película, Erdener habló mucho con la directora durante el rodaje, aunque las decisiones fueron de Sivaci, que incluso eligió la canción que ella interpreta en pantalla. La gata que la protagonista busca y nunca encuentra encarna el vacío que deja la desaparición nunca esclarecida de una hermana.

Selva Erdener ha celebrado el momento del cine de su país: "El cine turco se interesa cada vez más por las realidades, y no por las fantasías, y ha establecido una relación más sincera con su propia lengua, su pueblo y su tierra".