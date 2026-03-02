La Generalitat autoriza las obras para restaurar las torres del Ayuntamiento de Alicante y aporta 200.000 euros

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí (i), y el alcalde de Alicante, Luis Barcala (d), este lunes en el Ayuntamiento - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha anunciado que la Generalitat ya ha autorizado las obras para restaurar las torres del Ayuntamiento y que su departamento va a aportar 200.000 euros de los 468.430 euros de coste de estos trabajos, dentro del Plan Restaura.

El alcalde de la ciudad, Luis Barcala, y la representante del Consell han mantenido este lunes un encuentro de trabajo para abordar "los principales temas de ambas áreas que están sobre la mesa", según ha informado el consistorio en un comunicado.

Barcala ha calificado de "muy importante y fructífera" esta reunión y ha remarcado el "interés" de la consellera Ortí "desde el primer minuto por todos los temas que se están ejecutando en Alicante".

El encuentro ha contado también con la presencia de las concejalas de Cultura, Educación e Infraestructuras, Nayma Beldjilali, Mari Carmen de España y Cristina García, respectivamente, así como del director general de Proyectos y Obras, Luis Gaona, y de la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso; la directora general de Patrimonio Cultural, Blanca Camarena, y el director general de Infraestructuras Educativas, José María Larena, por parte de la Generalitat.

Por su parte, Ortí ha mostrado su "compromiso con el patrimonio de Alicante" y ha subrayado que "las inversiones en este sentido han alcanzado los 760.000 euros en 2024 y 2025". Además, se ha referido a la "estrecha colaboración" con el Ayuntamiento: "Vamos de la mano en el compromiso con el patrimonio cultural e histórico de la ciudad".

Igualmente, a través del Plan Restaura 2025, la conselleria ha destinado 200.000 euros para la reparación de la cubierta de la Concatedral de San Nicolás y 182.579 euros para la de la Casa Parroquial de la Basílica de Santa María, detalla el consistorio.

El primer edil ha repasado los asuntos tratados con la consellera. Por un lado, la reparación de las dos torres del Ayuntamiento tras el desprendimiento de la Torre del Reloj. Tras el mallado y protección de ambas torres, ahora, tras la autorización por parte de la Conselleria, "se pone en marcha el proyecto de restauración, que está previsto que se inicie este año".

En paralelo, ambas administraciones han explicado que "avanzan" en el plan integral de rehabilitación del edificio. Además, en la reunión se ha informado del proyecto y las fases para la intervención en la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento, que también debe autorizar la Conselleria de Cultura.

CASTILLO DE SANTA BÁRBARA

Por otra parte, ambos han hablado de las obras en el Castillo de Santa Bárbara. El alcalde ha informado de los avances en las obras de emergencia para consolidar el macizo del monte Benacantil, así como de los trabajos, "prácticamente finalizados", en el baluarte de Santa Ana, que la conselleria ha subvencionado con 161.203 euros, y los próximos que se acometerán en el Albacar d'Enmig y el Revellín del Bon Repós. Al mismo tiempo, Barcala ha trasladado a Ortí que "en breve" se remitirá el Plan Director de la fortaleza para su revisión y aprobación.

Asimismo, ha informado de las próximas obras de rehabilitación en el Teatro Principal, "que arrancarán con el patio de butacas y la fachada mientras se licita el Plan Director para su rehabilitación integral". "También ha recabado el apoyo para la tramitación del futuro Museo Internacional de Exposiciones Temporales de Las Cigarreras", señalan desde el Ayuntamiento.

El Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) y el plan especial de la isla de Tabarca, con la adecuación de la torre San José para acoger la parte histórica del Museo Nueva Tabarca, han sido otros asuntos tratados en el encuentro, según el consistorio.

BIBLIOTECA AZORÍN

Además, el alcalde ha destacado el "compromiso personal de la consellera" para "impulsar la tramitación" de la reforma de la Biblioteca Azorín, "dependiente del Estado y gestionada por la Generalitat". Respecto a los trámites "que dependan" del Ayuntamiento, Barcala ha afirmado: "Vamos a dar la máxima prioridad desde el área de Urbanismo".