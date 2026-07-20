La Generalitat celebra los 750 años desde la muerte de Jaume I: "Su legado forma parte de nuestra herencia compartida"

La Generalitat presenta la programación por el 750 aniversario de la muerte de Jaume I - GVA

VALÈNCIA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat Valenciana conmemorará el 750 aniversario de "la muerte y el legado" del rey Jaume I 'el Conquistador' con jornadas en las tres provincias de la Comunitat Valenciana. "Su legado forma parte de nuestra herencia compartida", ha destacado este lunes el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, en el Centre del Carme, donde se ha presentado la programación que homenajeará la fecha del fallecimiento del monarca.

El evento ha contado también con la presencia de otros dos miembros de la Generalitat: la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí; y la consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez. Asimismo, ha participado la presidenta del Fórum Jaume I, Susi Boix.

José Díez ha subrayado que tras siete siglos y medio, Jaume I 'el Conquistador' "continúa siendo fundamental para entender quiénes somos y cómo se forjó nuestra personalidad histórica, jurídica e institucional de nuestra tierra". Así, ha enfatizado que "cada generación tiene la obligación de acercarse a su pasado con franqueza y serenidad para "hermanar a un pueblo".

Durante su discurso, Díez ha hecho referencia a la autobiografía del rey, conocida como el 'Llibre dels Fets', donde utiliza la palabra "Nós" para construir un relato en primera persona: Hoy en día, "750 años después adquiere un nuevo significado. Ya no hablamos de la responsabilidad de una sola persona ya que hoy corresponde al conjunto de la sociedad valenciana", ha finalizado.

Por su parte, Carme Ortí ha remarcado que se trata de "una fecha que nos conviene recordar, estudiar y comprender, para poder compartir un legado que conforma una parte inseparable de nuestra memoria". A su vez, ha hecho hincapié en el "papel decisivo en la formación histórica, institucional y jurídica" de València.

Al mismo tiempo, ha pronunciado que "Jaume I constituye una figura clave en el nacimiento del pueblo valenciano con la creación del Reino de València y la promulgación de los fueros que dotaron al territorio de leyes propias y una sociedad jurídica diferenciada dentro de la Corona de Aragón".

ACTIVIDADES EN LAS TRES PROVINCIAS

Según ha adelantado la consellera, el monarca será recordado con una "programación amplia, diversa y vertebradora integrada con escenas de iniciativas de carácter cultural, festivo, educativo, universitario, investigador y patrimonial".

Las jornadas se extenderán en torno a las tres provincias de la Comunitat, Castellón, València y Alicante, y estarán "dedicadas al análisis y a la reflexión sobre el pasado, el presente y el futuro del pueblo y de la evolución de su derecho civil", ha aseverado.

Ortí ha manifestado que el 750 aniversario se convertirá en "una ocasión para conocer mejor nuestros orígenes históricos y poder valorar el patrimonio institucional y cultural": "No se trata de contemplar el pasado con nostalgia, se trata de comprender cómo se construyeron las instituciones, los marcos jurídicos y las expresiones culturales que han contribuido a definir nuestra personalidad como sociedad a lo largo de los siglos".

La consellera de Justicia, Nuria Martínez, ha destacado que el evento recupera la memoria del monarca: "Gracias a las crónicas de la época y a los numerosos estudios desarrollados posteriormente por historiadores, juristas y otros especialistas, hoy sabemos que Jaume I no solo desempeñó un papel decisivo durante el siglo XIII, sino que legó una obra política, institucional y cultural cuya influencia trascendió ampliamente su tiempo".

"PRESERVAR SU MEMORIA COLECTIVA"

"Su huella, después de extinguirse tras su fallecimiento en el año 1276, ha perdurado a lo largo de los siglos y continúa proyectándose hoy en día". Según la consellera de Justicia, los poderes públicos deben asumir la tarea de "profundizar en el conocimiento de la aportación del monarca para preservar su memoria colectiva y favorecer su difusión entre las generaciones presentes y futuras".

Según Martínez, fomentar el autogobierno "implica profundizar en sus raíces históricas, poner en valor el patrimonio institucional heredado y recordar las figuras que hicieron posible la configuración de una identidad propia. Solo desde el conocimiento de nuestro pasado resulta posible comprender plenamente el presente y proyectar con solidez el futuro", ha concluido.

Además, ha intervenido la presidenta del Fòrum Jaume I, quien ha resaltado que el proyecto abarca "una historia simulada en instituciones propias que mantienen desde su origen el carácter privativo de los valencianos frente a las incidencias externas".

Boix confía en que el Fòrum, dedicado a "la figura indiscutible del rey 'conquistador'", se transforme en "un espacio para el encuentro y la reflexión que fortalezca la identidad valenciana y reivindique su historia".

PROGRAMACIÓN

La programación arrancará esta semana con el espectáculo de danza y música medieval 'La danza del Rey', previsto el 24 de julio en la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu; el concierto 'El Conqueridor', a cargo de Capella de Ministrers, que se celebrará el 25 de julio en el Festival Internacional de Música Antiga i Barroca de Peñíscola; y el concierto medieval 'Planh a la mort de Jaume I', programado para el 28 de julio en la Biblioteca Valenciana.

El 27 de julio tendrá lugar una jornada de especial significado simbólico que incluirá un volteo general de campanas en las tres provincias, la participación institucional en la Misa de Angelis y el Te Deum en la Catedral de València y un concierto en el Centre del Carme de Cultura Contemporània dirigido por Gérard Zuchetto. Ese mismo día, el Real Monasterio de Santa María del Puig acogerá una jornada conmemorativa que incluirá una ofrenda floral.

Entre septiembre y diciembre, el Archivo del Reino de Valencia acogerá una exposición documental sobre la creación y consolidación del territorio, mientras que la Biblioteca Valenciana organizará talleres participativos, representaciones teatrales y actividades familiares inspiradas en el Llibre dels Fets y en la figura de Jaume I.

La dimensión académica tendrá un papel destacado con la celebración, del 5 al 7 de octubre, del congreso 'Jaume I y la formación del Reino de Valencia', que reunirá en València a especialistas de referencia para profundizar en el estudio del contexto histórico y la trascendencia institucional de su reinado.

Desde el ámbito educativo, la Generalitat impulsará una edición especial del concurso 'Desafío Minecraft Education', destinada a acercar la historia valenciana al alumnado mediante herramientas innovadoras y nuevos lenguajes digitales.

La programación cultural se completará con el Festival Jaume I en el Real Monasterio de Santa María de El Puig; un ciclo de cine medieval en la Filmoteca Valenciana; conferencias especializadas en el Museo de Bellas Artes de València; conciertos de los conservatorios superiores de València y Castelló; actividades vinculadas al Centenar de la Ploma; propuestas de arte y pensamiento contemporáneo en el Centre del Carme; una instalación escultórica y musical inspirada en la figura del monarca; y el proyecto musical y audiovisual '9 d'Octubre, Llum de Futur', promovido por el Consorci de Museus de la Comunitat.

Desde el ámbito de Justicia se desarrollarán nuevas jornadas histórico-jurídicas sobre el legado institucional de Jaume I, actividades divulgativas en torno al Real Monasterio de Santa María de El Puig y distintas iniciativas orientadas a la promoción y difusión del patrimonio histórico valenciano.

La programación incorpora igualmente la iniciativa turística 'Camins de Jaume I', promovida por Turisme Comunitat Valenciana, que permitirá redescubrir enclaves históricos vinculados al monarca en las tres provincias. Por último, habrá una gran exposición dedicada a la figura del monarca, que tendrá lugar en el Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (MuVIM).