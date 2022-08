La Generalitat cierra parques naturales este puente por riesgo de incendio y refuerza la vigilancia por aire

Puig alerta ante la ola de calor: "En horas en las que de normal baja la temperatura, no lo va a hacer"

VALÈNCIA, 12 Ago. (EUROPA PRESS)

La Generalitat cerrará este fin de semana los parques naturales ubicados en terreno forestal, 17 de los 22 de la Comunitat Valenciana, ante el riesgo de incendios derivados de la ola de calor de este fin de semana, además de reforzar la vigilancia por aire con medios aéreos que realizarán rutas preventivas.

Así lo ha anunciado el 'president', Ximo Puig, en una comparecencia en Dénia tras una reunión de coordinación por videoconferencia con los consellers de Sanidad, Miguel Mínguez; Emergencia Climática, Mireia Mollà, y Justicia, Gabriela Bravo, junto a representantes de los servicios de extinción y prevención de incendios. Esta situación ha obligado a activar el protocolo de máximo riesgo hasta el lunes y a movilizar a todas las administraciones y organismos implicados.

Y es que, como ha señalado Puig, "en horas en las que las temperaturas suelen bajar, no lo van a hacer". Por eso ha pedido "corresponsabilidad" a la ciudadanía y "atender la realidad climática" especialmente este sábado y domingo, ya que se prevé que la situación pueda cambiar el lunes.

"El informe de Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) es muy alarmante porque es un episodio excepcional y muy complicado en el que se juntan altas temperaturas con viento de poniente y tormentas secas difíciles de controlar", ha expuesto.

En general, Puig ha destacado el papel del factor humano para combatir los incendios que "cada vez están más presentes y cada vez somos más capaces de limitar", ya que ha recordado que la mayoría de este año se han sofocado rápidamente.

Para ello ha recordado que "los consejos son bastante evidentes", como no encender ningún tipo de fuego, no arrojar fósforos ni colillas, no tirar petardos en suelo forestal y no dejar a niños o mascotas encerrados en vehículos. "Hay que tomar las medidas que todos sabemos: lógica y sentido común", ha alentado en una llamada a "conjurarnos" contra el fuego del que "nadie está vacunado".

PARQUES CERRADOS Y RUTAS DE VIGILANCIA

Entre las medidas destaca la restricción de la circulación de personas y vehículos por pistas y caminos forestales en 17 de los 22 parques naturales de la Comunitat, todos los que no son humedales, entre este viernes y el martes 16.

Son los de Serra d'Irta, Penyagolosa, Desert de les Palmes, Tinença de Benifassà, Serra d'Espadà, Serra Calderona, Chera-Sot de Chera, Puebla de San Miguel, Túria, Hoces del Cabriel, Serra de Mariola, Font Roja, Montgó, Serra Gelada, Prat de Cabanes-Torreblanca, Marjal Pego-Oliva y la zona forestal de l'Albufera.

Paralelamente, los medios aéreos de la Generalitat realizarán siete rutas de vigilancia preventiva cargados con agua y retardante para efectuar una primera intervención si detectan cualquier incendio, partiendo desde las bases de Enguera, Siete Aguas y el aeropuerto de Castellón.

Los bomberos forestales mantendrán su operativo en zonas estratégicas, mientras los 66 observatorios de vigilancia intensificarán su labor y los consorcios provinciales y cuerpos municipales mantendrán o reforzarán las dotaciones. Transición Ecológica movilizará más de 460 efectivos, entre agentes medioambientales y técnicos de prevención, junto a 122 vehículos y un helicóptero, para informar a la ciudadanía de las medidas.

PROHIBIDO EL FUEGO Y EL DEPORTE EN TERRENO FORESTAL

Además, el nivel de preemergencia 3 por riesgo de incendios supone unas restricciones de obligado cumplimiento en terrenos forestales, como la prohibición del tránsito de personas por senderos y campo a través o de encender cualquier tipo de fuego, la suspensión de obras y trabajos, del uso recreativo del fuego por motivos festivos también en zonas colindantes (hasta 500 metros), de la práctica de deporte fuera de zonas de acampada y de cualquier tipo de autorización otorgada para circulación deportiva.

Y en el ámbito sanitario se informará permanentemente a municipios y organismos sobre los riesgos que entraña este episodio para que mantengan en alerta a la población, tras el boletín especial que emitió el miércoles el Centro de Coordinación de Emergencias 112.