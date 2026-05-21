La Generalitat convoca las pruebas para la obtención de los Certificados de Enseñanzas Elementales de Música y de Danza

Imagen de archivo de una bailarina - GVA

VALÈNCIA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, a través de la Dirección General de Ordenación Educativa, ha publicado la resolución por la que se convocan las pruebas para la obtención directa de los Certificados de Enseñanzas Elementales o Profesionales de Música y de Danza de este año, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La convocatoria se desarrollará en todos los conservatorios y centros autorizados de la Comunitat Valenciana. Las personas aspirantes deberán formalizar su solicitud de participación en la secretaría del centro donde deseen realizar el examen. El plazo de inscripción permanecerá abierto desde el 22 de mayo hasta el 5 de junio.

Una vez concluido el período de inscripción, los centros revisarán las solicitudes y publicarán las listas provisionales de admitidos el 8 de junio. Las personas excluidas dispondrán de un plazo de subsanación que se extenderá desde el día 9 hasta el 11 de junio, tras el que se publicarán las listas definitivas el 12 de junio.

El calendario definitivo para la realización de estos ejercicios específicos coincidirá con el establecido para el proceso ordinario de admisión. De este modo, las pruebas académicas de acceso se llevarán a cabo entre los días 15 y 22 de junio de 2026, ambos incluidos.

La prueba de Música constará de un apartado de práctica instrumental, que incluye interpretación y lectura a primera vista, y otro de lenguaje musical. En cuanto a la modalidad de Danza, la prueba específica constará de tres apartados diferenciados sobre los contenidos de cuarto curso. Estos bloques evaluarán de forma directa las materias de Danza académica, Capacidades específicas y, finalmente, el área dedicada a la Expresión musical y rítmica.

Tras la publicación de los resultados provisionales, los participantes dispondrán de tres días hábiles para solicitar una revisión de sus calificaciones. Una vez resueltas de manera oficial las reclamaciones, los centros educativos publicarán las actas de calificaciones definitivas de la convocatoria.

Las personas que superen de forma satisfactoria los ejercicios específicos podrán solicitar la expedición oficial de la certificación en la Secretaría del centro donde hayan superado la prueba. Este título acredita la superación de las competencias propias de las enseñanzas elementales, pero no exime de la prueba de acceso a las enseñanzas profesionales.