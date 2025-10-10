Generalitat critica el anuncio de Díaz de ampliar el permiso por fallecimiento "sin tratarlo" en la Mesa de Diálogo

Imagen de archivo de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en un desayuno informativo de Europa Press, a 9 de octubre de 2025 en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

VALÈNCIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico de Empleo, Antonio Galvañ, ha criticado las formas de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras anunciar que el Ministerio presentará en los próximos días una nueva norma para modificar el Estatuto de los Trabajadores --que incluye la ampliación del permiso por fallecimiento hasta 10 días y nuevo permiso por cuidado paliativos-- "sin haberlo tratado ni consensuado en la Mesa de Diálogo Social".

Galvañ ha expresado en un comunicado la "sorpresa" del Consell por haberse enterado de una medida "que afecta directamente a los sectores económicos valencianos a través de los medios de comunicación" y ha precisado que el Consell no se opone "al fondo" de las medidas anunciadas por la vicepresidenta, sino "a la forma en que se han planteado, sin consenso ni diálogo previo".

"Díaz nos tiene acostumbrados a esta manera de proceder", ha señalado el secretario autonómico, quien le ha pedido "que no utilice el diálogo social solo cuando le conviene". Asimismo, ha criticado la "falta de coordinación" del Gobierno central porque "horas después de presentar la propuesta, tuvo que ser corregida por el ministro de Economía".

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, abogó por encontrar un "equilibrio" con las empresas: "Hay que encontrar un equilibrio para hacerlo de la mano de nuestras empresas", incidió.

Ante esta situación, el también director general de Labora ha advertido de que "esta descoordinación entre los miembros del Ejecutivo genera desconfianza en la economía española, un factor vital para el desarrollo de nuevos proyectos empresariales".

El secretario autonómico ha recalcado que "el diálogo social es imprescindible en las reformas del mercado laboral, ya que afectan de manera directa a millones de personas trabajadoras y a las empresas".