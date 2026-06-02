La Generalitat despliega un un helicóptero con unidad helitransportada para ayudar en el incendio de Los Garres (Murcia)

Incendio en Los Garres (Murcia) - 1-1-2

VALENCIA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat ha recibido una petición del 112 de la Región de Murcia para movilizar medios aéreos al incendio forestal de la pedanía Garres y Lages, en Murcia. El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, por tanto, ha enviado un helicóptero con unidad helitransportada de Bomberos Forestales de la Generalitat.

El incendio forestal se ha declarado en la tarde de este martes en las pedanías murcianas de Los Garres y Lages ha provocado la activación del Plan Infomur en fase de emergencia, en situación dos, y mantiene en vilo a todo el municipio.

Sobre las 15.10 horas el Servicio de Emergencias del 112 de la Región de Murcia ha recibido más de 200 llamadas alertando sobre una lengua de fuego en la falda de la montaña, según han informado desde el Centro de Coordinación de Emergencias.

Casi 200 efectivos de la Región de Murcia se encuentran trabajando en la zona, junto a medios locales y del Estado. Además, el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y más medios a Castilla-La Mancha y Comunitat Valenciana.