La Generalitat destina 600.000 euros en ayudas para formar a profesionales en innovación disruptiva e IA

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VALÈNCIA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio ha lanzado una nueva convocatoria de ayudas dirigida a colegios profesionales y asociaciones empresariales y profesionales con el objetivo de apoyar la puesta en marcha de acciones formativas vinculadas a la innovación disruptiva y la inteligencia artificial (IA). El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 4 de mayo, según recoge el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV).

Esta convocatoria, dotada con un presupuesto máximo próximo a 600.000 euros, tiene como finalidad fomentar el desarrollo de iniciativas orientadas a la transformación digital. Se respaldarán proyectos formativos que impulsen la I+D+i y faciliten la adopción de aplicaciones de IA, junto con otras tecnologías disruptivas como el big data, el 5G, el internet de las cosas (IoT) o blockchain.

Las actuaciones deberán centrarse en reforzar la capacitación técnica de los profesionales que forman parte de las entidades beneficiarias; es decir, colegios profesionales y asociaciones empresariales y profesionales con sede en la Comunitat Valenciana, explica la administración autonómica.

Los programas formativos, con una duración de entre cuatro y 50 horas, podrán tener un enfoque generalista o bien ofrecer contenidos especializados sobre tecnologías y servicios concretos. Para ello se contemplan formatos como talleres prácticos, demostraciones o pruebas de concepto.

Cada actividad deberá contar con un presupuesto mínimo de 3.000 euros y ejecutarse antes del 31 de octubre de 2026. La ayuda podrá cubrir hasta el 90% del coste subvencionable, con un máximo de 30.000 euros por actuación.

REQUISITOS

Para acceder a estas ayudas, las entidades solicitantes deberán disponer previamente de un plan de formación específico en tecnologías disruptivas o, en su defecto, acreditar un programa formativo general que incluya este tipo de contenidos.

En la valoración de las propuestas se dará prioridad a aquellas con un enfoque eminentemente práctico --especialmente si más de la mitad de las horas son de carácter aplicado-- y a las que faciliten la obtención de certificaciones profesionales expedidas por empresas tecnológicas acreditadas.

Las solicitudes podrán presentarse de forma individual o en colaboración con otras entidades de ámbito complementario. En cualquier caso, cada organización o agrupación solo podrá concurrir con un único proyecto que integre varias acciones formativas.

Además de la calidad técnica, se valorará positivamente la cooperación entre entidades, así como la participación de institutos tecnológicos y universidades en la impartición de los programas.