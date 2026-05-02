La Generalitat dona cerca de un millar de libros de su fondo editorial a 36 bibliotecas municipales

Una biblioteca - GVA

VALÈNCIA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Publicaciones de la Generalitat ha donado, de forma gratuita, cerca de un millar de libros de su fondo editorial a 36 bibliotecas municipales, coincidiendo con la celebración de la Feria del Libro. Esta donación, cuyos libros ya han empezado a enviarse, se ha efectuado a aquellas bibliotecas interesadas en estos ejemplares ofrecidos por la Generalitat.

El objetivo de esta donación es "fomentar y facilitar" el acceso a la cultura valenciana, ya que se trata de libros que tienen un enfoque divulgativo, educativo y cultural, tal como ha señalado la Administración autonómica en un comunicado.

En este sentido, la mayoría de las publicaciones abordan temas relacionados con la historia y el patrimonio valenciano, la cultura, la literatura, la gastronomía y las costumbres populares. Están publicadas tanto en valenciano como en castellano y algunos libros en edición bilingüe.

El Fondo Editorial de la Generalitat Valenciana incluye las publicaciones editadas por la Administración de la Generalitat y por las entidades de su sector público instrumental. También publicaciones de otras instituciones, organismos y administraciones, como son el Consell Valencià de Cultura, la Acadèmia Valenciana de la Llengua, la Institución Alfons el Magnànim o el Ayuntamiento de València.

BIBLIOTECAS A LAS QUE SE HAN DONADO LIBROS

En la provincia de Valencia, las bibliotecas receptoras de libros son la Biblioteca Pública de Silla, Biblioteca Santa Anna Gandia, Biblioteca Pública Municipal Enric Valor de Quart de Poblet, Biblioteca Pública Municipal de Sueca, Biblioteca Ramon Haro d'Agullent, Biblioteca de Manuel, Biblioteca Pública Municipal de Benifaió, Biblioteca Cova Gran de Paterna, Biblioteca Pública Municipal de Benetússer, Agencia de Lectura Municipal Senyera, Biblioteca Pública Municipal de Xeraco, Agència de Lectura d'Alcàntera de Xúquer, Biblioteca Pública d'Almoines, ALM Massalavés, Biblioteca Carola Reig Salvá - Biblioteca municipal de Benimaclet (València) y la Biblioteca Municipal de Xàtiva.

En la provincia de Alicante, recibirán publicaciones la Biblioteca Municipal de Xàbia, Biblioteca Pública Municipal de Sant Joan d'Alacant, Biblioteca Municipal Joanot Martorell de Calp, Agencia de Lectura Municipal de Orba, Agència de Lectura Municipal Uixola Alcoi, Biblioteca Pública Municipal Central Ricardo Senabre d'Alcoi, Biblioteca Pública Municipal Zona Nord Alcoi, Biblioteca Especialitzada Museu Arqueològic Municipal d'Alcoi, Red de Bibliotecas Municipales de Alicante 'Florida Babel', Biblioteca Municipal del Poble Nou de Benitatxell y Biblioteca Pública Municipal de Dénia.

Y en la provincia de Castellón, las bibliotecas que reciben ejemplares son la BPM Benicàssim F. Pérez Bayer, Biblioteca Pública Municipal de Borriol, Biblioteca Pública Municipal de Xilxes, Agència de Lectura Joan Fuster de les Coves de Vinromà , Biblioteca Municipal de Soneja, Biblioteca Municipal M.ª Dolores García Sánchez de La Vall d'Uixó, Biblioteca Municipal de Vila-real, ALM Morella y Biblioteca Pública de Castelló de la Plana.