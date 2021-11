La Generalitat espera solucionar la próxima semana la implantación del pasaporte covid

VALÈNCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha confiado en que la próxima semana habrá una solución para la implantación del pasaporte COVID en "algunos espacios" a los que no podrán acceder las personas no vacunadas.

"Nuestra voluntad es que no haya restricciones y actuar con todos los instrumentos que tenemos", ha reiterado, por lo que ha vuelto a pedir a las más de 400.000 personas no vacunadas contra la pandemia en la Comunitat Valenciana que lo hagan.

Puig, en declaraciones antes de un homenaje, ha defendido la aplicación del pasaporte COVID para dar la "máxima seguridad" en espacios donde hay poca ventilación o más contacto sin mascarilla. De momento ha explicado que la Conselleria de Sanidad está buscando la mejor solución para "no caer en ninguna contradicción jurídica" y que el TSJCV autorice la implantación del certificado, ya que en algunas comunidades lo tumbaron los tribunales.

A partir de ahí ha defendido que lo que quieren es velar por el "interés general" del 90% de la población que está inmunizada, aunque que estar vacunado no significa estar exento de poder contagiarse, y no generar "más inestabilidad". "Haremos lo que nos aconsejen los científicos, no hay ninguna solución única ni definitiva; sabemos que el pasaporte COVID es un instrumento más", ha abundado.

Por tanto, Puig ha subrayado que lo único que puede confirmar de momento "con toda claridad" es que habrá espacios donde "los no vacunados no entrarán". Así ha rogado a los no vacunados que "den un paso adelante a favor de su vida, de su familia y de toda la sociedad", además de confiar en la próxima puesta en marcha de la tercera dosis para los mayores de 60 años.

Y ha insistido en que su objetivo es que no haya más restricciones, para lo que ha recordado a la población que hay que seguir usando la mascarilla y mantener "toda la ventilación posible a pesar de las temperaturas son más complicadas. "Hay que airear porque es un elemento fundamental", ha constatado.