La Generalitat establece hasta el viernes preemergencia 3 por riesgo de incendios y prohíbe acceder a parques naturales

Un helicóptero trabaja en las labores de extinción de un incendio, a 10 de agosto de 2026, en Castellón - Ángel Sánchez - Europa Press

VALÈNCIA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE) ha emitido un aviso especial ante el episodio de temperaturas extremas en la Comunitat Valenciana que comenzará este miércoles 19 de agosto y que se prolongará hasta las últimas horas de la tarde del jueves 20 de agosto. Afectará a las provincias de Alicante y Valencia, "sin descartar que se extienda al sur de Castellón".

Ante esta situación, la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias y la Secretaria Autonómica de Medio Ambiente y Territorio han emitido una resolución conjunta con medidas preventivas en materia de incendios forestales y protección a la población ante la situación de ola de calor.

Entre ellas, la Generalitat ha establecido el nivel de preemergencia 3 del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales en toda la Comunitat Valenciana desde el miércoles 19 hasta el viernes 21 de agosto, ambos inclusive.

Además, ordena la restricción de acceso a zonas forestales y la prohibición de actividades "que puedan suponer incrementar el riesgo de incendios y de cualquier tipo de uso del fuego en terreno forestal", así como de circular por pistas y caminos forestales de los parques naturales de la Generalitat que figuran en la resolución.

Según detalla el CCE, "la dana situada al oeste de Portugal ha generado la entrada de una masa de aire cálida del norte de África que afectara a todo el litoral mediterráneo de la península". A ello "se une una situación de vientos de poniente, con rachas de 45-50 km/h, que favorecerá el aumento de las temperaturas".

Además, apunta que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido avisos de nivel rojo para el litoral de Valencia y litoral norte de Alicante ante la probabilidad de temperaturas máximas que se sitúen "por encima de los 40 grados en amplias zonas del territorio, sobre todo en la zona prelitoral y litoral de Valencia y litoral de Alicante, sin descartar que se llegue puntualmente a los 44º".

PIDE ATENCIÓN A LOS MUNICIPIOS PARA QUE ADOPTEN MEDIDAS

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) incide en "el peligro que esta situación supone para la salud de las personas, especialmente las de edad avanzada o con problemas de tipo cardiovascular, y para todo tipo de actividades al exterior".

Desde la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias se recomienda a los municipios y organismos con competencias en la gestión de las emergencias que mantengan "la necesaria atención y seguimiento de todos los avisos" que emita durante los próximos días el CCE, "con la finalidad de activar con antelación sus protocolos de actuación y establecer las pertinentes medidas preventivas en sus respectivos ámbitos".