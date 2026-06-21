La Generalitat exige al ministro España una "reunión urgente para acabar con la infrafinanciación de la dependencia"

Archivo - La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat. - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia de la Generalitat Valenciana, Elena Albalat, ha instado al ministro de Hacienda, Arcadi España, mediante el envío de una séptima carta al Gobierno central, a buscar una solución a la "asfixia financiera y la infrafinanciación del sistema de dependencia".

Según afirma la administración autonómica en un comunicado, "tras más de medio año reclamando una reunión", Albalat ha defendido la gestión de la Generalitat, que "continúa reduciendo la lista de espera pese a asumir cuatro de cada cinco euros del coste del sistema".

A este respecto, la consellera explica que esta nueva comunicación "se produce después de haber recibido una respuesta insuficiente por parte del secretario de Estado de Hacienda, en la que no se concreta ninguna reunión ni medida efectiva para corregir el desequilibrio financiero del sistema".

En este contexto, la consellera se ha dirigido de nuevo al Ministerio de Hacienda para "abordar y encontrar soluciones" que desbloqueen una situación que califica de "insostenible" para la Comunitat Valenciana, que atiende en este momento a 193.000 dependientes.

En su misiva, la titular de Servicios Sociales recuerda que la Generalitat sostiene cerca del 80% del coste total del sistema de dependencia, mientras que la aportación del Estado se mantiene en torno al 20%, "muy lejos del 50% que establece la ley".

Esta situación ha generado una deuda acumulada próxima a los 4.000 millones de euros, una cifra que, según ha advertido Albalat, "no pueden seguir soportando en solitario los valencianos".

Asimismo, la consellera ha reclamado la fijación de un calendario que garantice el cumplimiento progresivo del nivel de financiación estatal y un mecanismo que permita compensar la deuda acumulada. "Tampoco podemos aceptar que se remita la solución a una futura reforma del sistema de financiación autonómica mientras se mantienen privilegios, acuerdos bilaterales y tratamientos diferenciados para determinados territorios", ha añadido.

REDUCCIÓN DE LAS LISTAS DE ESPERA

Albalat ha defendido la gestión realizada por la Generalitat, que ha reducido de forma continuada la lista de espera en dependencia en los últimos meses y reforzado la atención a las personas beneficiarias.

En concreto, la lista de espera ha descendido de manera sostenida, con una reducción de 392 personas en febrero, 210 en marzo y 157 en abril, consolidando una tendencia positiva en la agilización del sistema.

Actualmente, cerca de 190.000 personas tienen reconocido el derecho a la dependencia en la Comunitat Valenciana, lo que refleja el esfuerzo realizado por la administración autonómica para garantizar la atención a las personas más vulnerables.

En lo que va de 2026, la Conselleria ha resuelto más de 3.000 solicitudes y ha abonado 257,6 millones de euros, con una media superior a mil expedientes tramitados al mes.

Estos resultados, aseguran desde el Consell, son fruto del plan de choque impulsado por la Generalitat, basado en la simplificación administrativa, el refuerzo tecnológico y la incorporación de personal para acelerar la resolución de expedientes.

Para la consellera, "la Generalitat ha demostrado que responde con hechos". Por ello, ha pedido el mismo ejercicio de responsabilidad al Gobierno de España porque la única prioridad debe ser garantizar la atención a las personas que más lo necesitan".