La Generalitat explorará "todas las vías posibles" para evitar que el Gobierno imponga el reparto de menores migrantes

Camarero exige una planificación responsable y negociada con las CCAA y acusa a Sánchez de buscar "una cortina de humo"

VALÈNCIA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, ha asegurado que el Consell hará "todo lo posible" y explorará "todas las vías posibles" para evitar el reparto de menores migrantes propuesto por el Gobierno a las comunidades autónomas, un reparto que considera "inconstitucional, irresponsable e injustificado" ante las capacidades de acogida de la Comunitat Valenciana y de otras autonomías.

Según ha apuntado, el Gobierno "pretende repartir" casi 5.000 menores migrantes, de los que la Comunitat Valenciana debería acoger un total de 571. "Acogerlos con el sistema de protección que nos hemos dado, que tiene un precio de 218 euros al día por menor, supondría 45,5 millones de euros que no nos va a aportar el Gobierno de España y que nosotros tendríamos que sacar no sé de dónde", ha expuesto, aunque se ha negado a "hablar de los menores como si fuese mercancía y un número".

Camarero ha realizado estas declaraciones antes de visitar el Centro de Atención Temporal de Extranjeros Valencia al Mar. Este jueves, las comunidades autónomas gobernadas por el PP, como la Comunitat, a excepción de Ceuta, han dado plantón a la conferencia sectorial de Infancia en la que estaba previsto abordar el reparto de los menores migrantes no acompañados.

"La Generalitat no ha asistido por una razón básica: porque está convocada de una forma ilegal. Por tanto, todos los acuerdos que se puedan adoptar en esa conferencia serán nulos de pleno derecho", ha recalcado, y ha recordado que la reunión preparatoria de esta convocatoria "terminó sin acuerdo" y sin orden del día. También ha criticado que la ministra de Infancia, Sira Rego, no haya contestado al requerimiento del Consell al respecto previo a un recurso contencioso-administrativo.

Además, ha hecho hincapié en que el Consell no quiere ser "cómplice del atropello del Gobierno con las comunidades autónomas en esta materia", al considerar que el reparto propuesto "no obedece a un criterio objetivo" ni negociado con las autonomías. "El Gobierno silencia, ningunea y desprecia a las comunidades sin contestar absolutamente nada", ha denunciado.

"UTILIZA A LOS MENORES COMO MERCANCÍA"

Y ha aseverado: "Solo nos cabe una conclusión, que el Gobierno hoy intenta utilizar a los menores no solo como mercancía, sino como cortina de humo para que se hable de esto y no se hable de los casos de corrupción que rodean al presidente Pedro Sánchez". Dicho esto, ha subrayado que la crisis migratoria que sufre Canarias "no es nada nuevo", con lo que no cree que haya "urgencia" para abordar el reparto sin coordinarlo entre las autonomías.

"El Gobierno está lavándose las manos con el problema de la inmigración y no está haciendo nada por evitar la crisis migratoria. Lo único que hace es repartir", ha manifestado, además de denunciar el incumplimiento de sentencias del Tribunal Supremo al respecto y de augurar que "esto será un suma y sigue".

La vicepresidenta ha asegurado que el reparto es "inconstitucional" porque "invade" la competencias autonómica de protección de menores "de forma unilateral". "Es irresponsable, y esto es lo que más duele, porque pretende cargarse el sistema de protección que nos hemos dado entre todos en la Comunitat Valenciana", ha reprochado.

Otra de sus críticas es que el Gobierno "no tiene ni previsión ni planificación este reparto", ya que "no ha determinado cuándo va a mandar" a los 517 menores a la Comunitat, en qué condiciones y con qué edades: "No sabemos si vienen niños enfermos, con discapacidad, adolescentes, porque estamos hablando de menores de 17 años, que es la media con la que acceden a nuestro territorio".

LOS CENTROS "COLAPSADOS AL 160%"

En cualquier caso, Camarero ha defendido que la Comunitat es una comunidad "solidaria" y "sobre todo responsable". "Y no vamos a caer en la trampa de Sánchez de estos envíos masivos de menores como si fuesen mercancía y unos envíos que romperían claramente nuestro sistema de protección", ha insistido, y ha explicado que el sistema valenciano de protección está "colapsado", actualmente "al 160%" de su capacidad tras aumentar el año pasado las plazas "un 63%"

"Hoy no caben en el sistema más niños. No podemos recibir a estos niños con la dignidad que se merecen", ha enfatizado, para exigir al Gobierno "que sea responsable, que se deje de poner cortinas de humo, que se deje de utilizar a los menores como mercancía y que trabaje desde el punto de partida con las comunidades autónomas para solucionar la crisis migratoria".

Se ha quejado de que "no hay una política migratoria por parte del Gobierno" y ha apostado por trabajar "en los países de origen" para evitar que "los niños abandonen a las familias y se jueguen la vida en el mar". También ha urgido al Ejecutivo central a "luchar contra las mafias" en las fronteras y a evitar el "efecto llamada".

Frente a ello, ha asegurado que la Generalitat está "trabajando desde la cooperación en los países de origen para darles a estos jóvenes el futuro que merecen" y en contacto con las entidades que atienden a los menores, que "dicen que no tenemos ni infraestructura ni personal para acoger este volumen de menores que pretende mandar el Gobierno". Ha destacado además que el Consell acudió al Defensor del Pueblo y al Síndic de Greuges para pedir ayuda.

Paralelamente, la vicepresidenta ha advertido la necesidad de abordar la emancipación de estos jóvenes cuando cumplen 18 años, "dejan de estar en el sistema de protección de y pasan a la vulnerabilidad más absoluta". "El Gobierno de España no ha puesto ni una sola medida para ayudar a estos menores cuando cumplen 18 años", ha criticado, mientras el Consell ayudó a "más de 400 jóvenes" migrantes en pisos tutelados y atendió a "más de 2.300" para ayudarles a buscar empleo y formación.