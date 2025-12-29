Generalitat facilita en el último año el alquiler a 3.200 familias residentes en viviendas públicas con pocos recursos

Archivo - Viviendas en Almoradí - GVA - Archivo

VALÈNCIA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat, a través de la Vicepresidencia primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, ha facilitado en el último año, a través de diferentes mecanismos, el pago del alquiler a 3.211 familias con escasos recursos que residen en viviendas de su parque público.

Entre los mecanismos puestos en marcha, destaca la aplicación de bonificaciones para reducir el alquiler a unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad que tienen grandes dificultades para pagar el arrendamiento, según ha informado el Consell en un comunicado.

En este caso, la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), dependiente de la Vicepresidencia primera, establece la renta en función del importe del arrendamiento, ingresos y número de miembros que integran la unidad. En muchos casos, la ayuda puede alcanzar hasta el 90 % del precio del alquiler.

Durante 2025, la aplicación de estas bonificaciones ha beneficiado a 2.130 familias de la Comunitat Valenciana, de las que 1.060 corresponden a la provincia de Valencia, 724 a la de Alicante y 346 a la de Castellón.

Por lo que respecta al importe total bonificado, este año ha ascendido a 2.029.842 euros, distribuidos de la siguiente manera: 1.016.821 euros en la provincia de Valencia, 631.244 euros en la de Alicante y 381.776 en la de Castellón.

Otro de los recursos de que dispone el Consell para hacer frente a las deudas contraídas por impago en los alquileres de viviendas públicas es la firma de actas de reconocimiento de deuda. "Se trata de un recurso fundamental para garantizar el derecho a la vivienda a muchas familias", han apuntado.

Con este método de prórroga de pago, el inquilino firma un documento mediante el cual reconoce voluntaria y expresamente adeudar a la Generalitat una determinada cantidad de dinero. En él se acuerda el establecimiento de un pago aplazado de la deuda contraída y determina la forma y tiempos de abono.

Previamente a la firma de estas actas de reconocimiento, los técnicos de la EVHA estudian la situación concreta de la unidad de convivencia, junto a los servicios sociales municipales que verifican la situación de vulnerabilidad, para determinar las cantidades y plazos a devolver.

Un total de 1.081 familias han firmado durante 2025 estas actas de reconocimiento de deuda, de las que 528 pertenecen a la provincia de Alicante, 491 a la de Valencia y 62 a la provincia de Castellón.

Asimismo, la firma de estas actas ha supuesto un aplazamiento de un total 5.451.604 euros, de los que 3.113.854 corresponden a la provincia de Alicante, 2.093.985 euros a la provincia de Valencia y 243.764 euros a la de Castellón.

CANTIDADES ASUMIBLES PARA FAMILIAS

La directora general de la EVHA, Estefanía Martínez, ha destacado que estos mecanismos tienen como objetivo "asegurar que las familias que disponen de menos recursos puedan acceder y mantener una vivienda digna, a través de cantidades asumibles para ellos".

Para dar a conocer estas medidas, la EVHA organiza campañas informativas dirigidas a los residentes de las viviendas públicas que incluyen reuniones en las que se explican las medidas implantadas por el Consell para flexibilizar el pago de las rentas de las personas con menos recursos. En estas campañas es fundamental la colaboración de los servicios sociales municipales.

Asimismo, la EVha dispone de 25 espacios de atención en varios grupos de vivienda pública. En ellos, los equipos de mediación social asisten a los residentes y les ayudan a resolver problemas relacionados con la mejora de la convivencia, el mantenimiento y la gestión en las comunidades vecinales, pero también a solicitar bonificaciones o actas de reconocimiento de deuda si tienen problemas de impagos. Estos equipos están financiados por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 2021-2027.