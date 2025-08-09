Generalitat formará a personal local en primeros auxilios y coordinación para dar respuesta "inmediata" ante emergencias

Archivo - Estragos ocasionados por la DANA, a 13 de noviembre de 2024, en Picaña (Valencia) - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat dará formación a personal local en habilidades de primeros auxilios, coordinación y cuestiones básicas de emergencias para poder dar una respuesta "inmediata" en los municipios en caso de emergencia.

El director general del Plan de Recuperación y Reconstrucción, Rafael González, ha señalado que se trata de una iniciativa del Plan Endavant para formar a actores locales con el objetivo de "fortalecer la autoprotección colectiva mientras llegan los servicios profesionales" de emergencias, en especial en contextos donde no se puede contar con su presencia "inmediata" en el lugar de la catástrofe, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

La medida permitirá contar con una red básica de equipos de intervención rápida en cada municipio y una "mayor resiliencia" en los escenarios más expuestos a inundaciones y otros desastres naturales.

La formación en primeros auxilios se impartirá a personas "clave" como docentes, monitores deportivos, personal de sanidad y de centros cívicos, voluntariado de protección civil o líderes comunitarios, de manera que se constituyan como equipo de intervención en caso de emergencia.

González ha explicado que este modelo toma como referencia los equipos de coordinadores locales de países como Islandia, donde intervienen ante episodios volcánicos o climáticos extremos.

Cada equipo estará capacitado, como mínimo, para tratar heridas, quemaduras, hemorragias, casos de asfixia y fracturas, así como para realizar reanimación cardiopulmonar, usar desfibriladores o manejar emergencias médicas básicas (golpes de calor, lesiones musculares, etc.).

La formación contempla también realizar simulacros prácticos en centros educativos, cívicos o deportivos en las mismas condiciones de presión que se dan en una emergencia real, para "asegurar la familiarización de los participantes con la potencial situación de catástrofe", ha señalado.

Además, contempla impartir conocimientos sobre evacuación, organización comunitaria o identificación de riesgos y establecer un sistema de actualización periódica para mantener activas las competencias de los equipos.

COLABORACIÓN CON ENTIDADES

La formación se impartirá en colaboración con entidades acreditadas, como Cruz Roja, el 112 o los servicios autonómicos de emergencias, y estará coordinada por el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias.

González ha afirmado que "actuar con rapidez y coordinación" en los primeros momentos de una emergencia "contribuye a minimizar sus consecuencias en las personas y bienes y a fortalecer la respuesta colectiva ante eventos extremos".

Asimismo, ha subrayado que el Plan Endavant elaborado por la Vicepresidencia Segunda y Conselleria para la Recuperación Económica y Social "representa la respuesta institucional de la Generalitat a la catástrofe natural más devastadora del último siglo en España", como fue la dana del pasado 29 de octubre.

"Las lecciones aprendidas nos muestran que quizá no podremos evitar otros desastres naturales, pero sí que la prevención y la anticipación son cruciales para minimizar los riesgos de futuros fenómenos destructivos en la Comunitat Valenciana", ha concluido González.