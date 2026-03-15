La Generalitat impulsa la actividad agraria en la Huerta de València con unas ayudas de 2 millones de euros

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VALÈNCIA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat impulsa la actividad agraria en la Huerta de València con una línea de ayudas directas dotada con dos millones de euros para 2026, dirigida a titulares de explotaciones agrarias situadas en el área de especial protección de este espacio productivo.

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha subrayado, en un comunicado, que "esta medida responde al compromiso del Consell con la continuidad de la actividad agrícola en la huerta valenciana y con el mantenimiento de un paisaje agrario ligado a la historia, la identidad y la capacidad productiva de la Comunitat Valenciana". "Apoyar a quienes siguen cultivando la huerta es apoyar un espacio vivo, productivo y esencial para nuestro territorio", ha añadido.

La nueva línea de ayudas está orientada a respaldar la actividad agraria en una zona de "alto valor" productivo, ambiental y paisajístico, en un momento en el que el campo valenciano "afronta dificultades ligadas al abandono de explotaciones, la falta de relevo generacional y la presión sobre el suelo agrario".

En este sentido, el conseller ha destacado que "el objetivo de la Generalitat es dar apoyo real a quienes sostienen uno de los paisajes agrícolas más emblemáticos de la Comunitat Valenciana". "Queremos una huerta viva, cultivada y con futuro", ha remarcado y ha añadido que "solo es posible si detrás hay agricultores con actividad y con expectativas de continuidad".

Las ayudas se dirigen a explotaciones situadas en las zonas H1 y H2 de la Huerta de València, consideradas áreas de especial valor dentro del Plan de Acción Territorial de Ordenación y Dinamización de la Huerta de València.

FRAGILIDAD PAISAJÍSTICA

En concreto, la H1 corresponde a la huerta de mayor valor agropecuario y fragilidad paisajística, mientras que la H2 engloba áreas de características similares que han experimentado una mayor transformación y en las que resulta "clave" mantener la actividad agraria.

De estas ayudas podrán beneficiarse las personas físicas y jurídicas inscritas en el Registro de Explotaciones Agrarias de la Comunitat Valenciana (Reacv) que cultiven parcelas situadas en estas zonas. Además, será "requisito indispensable" que las parcelas estén efectivamente cultivadas, por lo que no podrán acogerse a la ayuda aquellas que se encuentren en estado de abandono.

Con todo, la línea prevé un importe superior para jóvenes agricultores con el fin de "favorecer su incorporación a la actividad agraria y reforzar el relevo generacional, uno de los grandes retos del campo valenciano".

Las personas interesadas podrán acceder a estas ayudas una vez que se publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el listado de explotaciones que cumplen los requisitos establecidos. En ese momento, se abrirá también el plazo para presentar las solicitudes.

Finalmente, Barrachina ha insistido en que el Consell va a "seguir impulsando medidas útiles para sostener la rentabilidad de las explotaciones y garantizar la continuidad del campo valenciano".

"Mantener la actividad agraria en la huerta es mantener empleo, paisaje, producción de proximidad e identidad", ha afirmado y ha agregado que "estas ayudas van dirigidas justamente a eso, a dar respaldo a quienes hacen posible que la huerta siga siendo un espacio productivo".