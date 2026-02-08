La Generalitat impulsa un proyecto para mejorar la atención a pacientes crónicos complejos en centros sociales

Equipo técnico de profesionales del proyecto - GVA

La directora general del Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS), María José Rico, ha avanzado que la Generalitat está impulsado un proyecto "pionero" para mejorar la atención a pacientes crónicos complejos en centros sociosanitarios, que surge de la colaboración entre el IVASS, adscrito a la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia, y el Departamento de Salud de Manises de la Conselleria de Sanidad.

María José Rico ha asistido esta semana junto al director de la Oficina de Coordinación e Integración Sociosanitaria de la Conselleria de Sanidad, Manuel Escolano, a una reunión con el equipo técnico de profesionales del proyecto celebrada en el IVASS donde se han presentado los principales trabajos desarrollados, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La directora general ha puesto en valor esta iniciativa "por fortalecer el trabajo conjunto entre los ámbitos social y sanitario, un aspecto clave para avanzar hacia una atención más cercana y centrada en las personas", y ha explicado que el objetivo es "ofrecer una respuesta más coordinada y eficaz a las necesidades de personas con discapacidad, mayores y personas con enfermedad mental".

Este proyecto, que se inició en 2025 y se enmarca en un Plan Estratégico de cuatro años, tiene como finalidad "mejorar la calidad de vida y el estado de salud de las personas institucionalizadas con mayor complejidad clínica".

El plan de acción se articula en siete objetivos y 21 acciones, entre las que destacan la identificación del paciente institucionalizado, la verificación de la existencia de tutor legal y de la persona que ejerce la tutela, así como el intercambio de información compartida y bidireccional entre los profesionales de los centros sociosanitarios, la atención primaria y la atención hospitalaria.

Por su parte, el director de la Oficina de Coordinación e Integración Sociosanitaria de la Conselleria de Sanidad ha valorado positivamente esta iniciativa, así como la posibilidad de estudiar "su extensión" a otros departamentos de salud, en el marco de las actuaciones previstas en la Estrategia Valenciana de Coordinación e Integración Sociosanitaria, cuya finalidad es coordinar las prestaciones de los servicios sociales y sanitarios bajo los principios de eficiencia, continuidad, equidad y calidad.

MODELO PILOTO EXTENSIBLE EN EL IVASS

La iniciativa impulsa, además, un modelo de atención proactiva para pacientes crónicos complejos institucionalizados y con fragilidad avanzada, que refuerza el papel del centro sociosanitario como espacio asistencial "preferente, reduce desplazamientos innecesarios y mejora la continuidad asistencial".

En este sentido, María José Rico ha resaltado la colaboración entre los sistemas social y sanitario, "imprescindible para garantizar una atención pública de calidad para todos los ciudadanos y asegurar que ninguna persona quede atrás, especialmente aquellas con mayores necesidades asistenciales".

La directora general del Instituto Valenciano de Servicios Sociales ha puesto el acento en la posibilidad de extender este modelo a otros recursos, y ha señalado que las medidas consensuadas en este trabajo "son transferibles y pueden implantarse en otros centros de la entidad, de modo que sus beneficios no se limiten al Departamento de Salud de Manises".

El proyecto permite avanzar hacia una atención "más integral, personalizada y continuada para personas mayores, personas con discapacidad y personas con enfermedad mental crónica", y contribuye a reducir intervenciones innecesarias mediante una mejor adecuación de los tratamientos farmacológicos.

Entre los principales beneficios destaca la mejora de la comunicación y la coordinación entre el personal sociosanitario, con un impacto directo en la salud y el bienestar de las personas usuarias.