La Generalitat inaugura el nuevo Centro Valenciano de Ciberseguridad Talaia para reforzar el uso seguro de la tecnología

La Generalitat presenta Talaia, el nuevo Centro Valenciano de Ciberseguridad, para reforzar la seguridad en la Comunitat con cercanía y atención personalizada - GVA

VALÈNCIA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, ha inaugurado este lunes la sede del nuevo Centro Valenciano de Ciberseguridad, denominado Talaia, una nueva marca de identidad para la ciberseguridad en la Comunitat Valenciana.

Dependiente de la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DGTIC), la misión del centro (hasta ahora conocido como CSIRT-CV) es reforzar la ciberseguridad y promover un uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías en la Comunitat. Ahora como Talaia, el objetivo es incrementar la proyección social y acercarse a la ciudadanía, ha explicado la Generalitat en un comunicado.

Según Rovira, "el Centro Valenciano de Ciberseguridad asume el compromiso de acercarse a la sociedad para ofrecer atención y respuesta para nuestro bienestar digital. Talaia pretende ser, desde hoy, el referente natural de la ciberseguridad para toda la sociedad valenciana, una fortaleza desde la que protegernos frente a las amenazas tecnológicas".

Rovira ha destacado que Talaia "desempeñará un papel clave en la generación de talento especializado y en la consolidación de un ecosistema digital seguro en la Comunitat, mediante el impulso de iniciativas coordinadas con el tejido empresarial, académico e institucional".

El conseller ha remarcado "la necesidad de concienciar a la ciudadanía y al sector público y privado valenciano sobre la importancia de interiorizar que la ciberseguridad debe integrarse en su día a día, en la actividad habitual de las organizaciones, y que, para ello, tienen a su disposición los servicios gratuitos de Talaia, desde la divulgación hasta el asesoramiento técnico".

Por su parte, el director general de TIC, Javier Balfagón, ha explicado que el centro "ha ampliado sus capacidades y se ha transformado para acercarse de manera proactiva a su entorno, reforzar su presencia pública y darse a conocer entre la sociedad".

INTEGRACIÓN DE CSIRT-CV

La directora del Centro Valenciano de Ciberseguridad, Carmen Serrano, ha asegurado que "Talaia representa una nueva era en la ciberseguridad de la Comunitat Valenciana. Desde su creación, el CSIRT autonómico valenciano, que desde hoy se integra como parte de Talaia, ha sido un centro técnico que ha logrado consolidarse como un centro de excelencia y referente nacional", ha explicado.

Como ejemplo, hoy la red nacional de SOC (Centros de Operaciones de Ciberseguridad) hará entrega a CSIRT-CV de un galardón en reconocimiento a su labor de colaboración e intercambio de información con los centros de operaciones de seguridad de todo el territorio nacional.

Serrano ha explicado que CSIRT-CV "lleva 19 años adaptándose a la evolución de las ciberamenazas, cada vez más dependientes del contexto geopolítico, y en 2025 se hizo evidente la necesidad de plantear un nuevo modelo con más capacidades, más personal y mayor proyección pública que ha resultado en Talaia".

Desde 2007, este centro especializado ha gestionado 26.222 ciberincidentes. Solo en 2025, ha recibido 15.000 millones de eventos de seguridad, que se han traducido en 61.525 alertas, de las que se ha necesitado gestionar un total de 4.841 incidentes.

SERVICIOS E INSTALACIONES

Las instalaciones están abiertas al público en general e incluyen una nueva sala de formación y concienciación para el desarrollo de acciones de sensibilización y divulgación.

Por otra parte, el nuevo modelo de servicios cuenta con la ampliación del equipo de profesionales, atención 24/7 y un catálogo de servicios ampliado para la ciudadanía, la Generalitat, el Sector Público Instrumental, las entidades locales y las empresas, con un especial impulso a la ciberseguridad industrial.

La sede de Talaia alberga en sus instalaciones al equipo del CSIRT autonómico, así como al Centro de Innovación y Competencia en Ciberseguridad (CICC) desarrollado dentro del programa RETECH, financiado por el instrumento NextGenerationEU de la Unión Europea, a través de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El centro cuenta con un laboratorio de ciberseguridad, para el análisis, la experimentación y la validación de soluciones en distintos entornos de prueba; y el Observatorio de Ciberseguridad Industrial, centrado en la monitorización, la identificación de tendencias y la elaboración de estudios.